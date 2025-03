Ile Maurice: Ah Chip réalise un nouveau record en papillon

En nageant en 29.50s au 50 m papillon, samedi dernier, à Côte d'Or, Chloe Ah Chip a établi une nouvelle marque chez les 16 ans. La sociétaire du Moka Rangers SC a effacé des tablettes des records celui d'Annah Auckburaullee qui datait du 17 mai 2015 et qui était de 29.81s (réalisé à la piscine Serge Alfred).

Le Grand Prix 2 a vraiment porté chance à Chloe Ah Chip. Très heureuse de sa performance à cette compétition, elle ne s'attendait pas à battre le record des 16 ans au 50 m papillon de plus de 30 centièmes. «Je suis vraiment sous le choc. Certes, je voulais le faire. Mais je ne m'attendais pas à battre ce record avec une telle marge. D'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir l'améliorer une nouvelle fois, » dit toute émotionnée la sociétaire du Moka Rangers SC.

Axel Adam, head coach du Moka Rangers SC, souligne que c'est le premier record de Chloe Ah Chip. Pour lui, ce qu'a fait sa protégée, samedi, à Côte d'Or, n'est pas dû au hasard.

« Depuis la fois où elle a intégré l'équipe nationale, c'est-à-dire aux championnats d'Afrique Zone 4 en Angola, il y a 2 ans, Chloe Ah Chip n'a cessé de travailler dur et de faire attention aux détails. Elle est très consciencieuse et pointilleuse. Elle est très régulière à l'entraînement et en rate très peu (sauf en raison des études). Ce qu'elle a réalisé vient d'un effort commun. Il faut que le club et les entraîneurs l'encadrent. Chloe joue aussi le jeu. Et ce travail porte ses fruits. Elle fait régulièrement partie des sélections nationales. Elle a pris part aux les Jeux des Iles de l'Océan Indien et les championnats d'Afrique juniors. Elle a un plan établi avec des objectifs fixés. On essaye de se donner tous les moyens pour arriver à nos objectifs. C'est le travail de tout le monde ».

Selon le head coach du Moka Rangers, Chloe Ah Chip est très bonne élève au collège (Bocage, classe de Lower Six). Grâce à une certaine rigueur et une certaine organisation à l'entraînement au club de Moka, « on arrive à concilier le sport et les études ». « C'est une nageuse intelligente. Elle pose des questions à l'entraînement pour savoir comment elle peut s'améliorer,» ajoute Axel Adam, qui n'oublie pas de remercier les parents de la nageuse. « Ils font le nécessaire en terme de temps et de logistique aussi pour que l'on puisse arriver à ce résultat. Ils ont adhéré à un projet qu'on avait et où on voulait accéder à un certain niveau, » ajoute, avec fierté, le head coach du Moka Rangers.