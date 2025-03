Ile Maurice: Peine de prison pour les accusés devant le tribunal de Champ-Fleuri

Le procès portant sur un trafic de zamal entre La Réunion et l'île Maurice a abouti à des peines sévères pour les six prévenus jugés devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri de La Réunion, le vendredi 7 mars. Ce trafic, qui s'est déroulé entre janvier et avril 2023, a impliqué plusieurs centaines de kilos de cannabis (zamal), transportés par bateau entre les deux îles, générant des bénéfices estimés à environ EUR 2 millions, soit approximativement Rs 99 340 000.

Selon le journal en ligne Le Quotidien de La Réunion, le principal suspect, un ancien marin-pêcheur, a été condamné à sept ans de prison et à une amende de EUR 15 000. Sa compagne a écopé de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 18 mois, dont 12 avec sursis, à quatre ans de prison.

Aux dires des informations de linfo.re, le réseau criminel, orchestré principalement par ce marin-pêcheur déjà condamné pour trafic de stupéfiants, utilisait des navires pour acheminer la drogue. Les cargaisons étaient remises à des bateaux mauriciens en mer. À chaque expédition réussie, des profits oscillant entre EUR 100 000 et EUR 200 000 étaient réalisés. Parmi les prévenus, on retrouve également un couple impliqué dans la gestion locale du trafic : la femme, propriétaire d'un bar à Saint-Paul, et son mari, chargé de récupérer et de conditionner la drogue avant son expédition.

La compagne du marin-pêcheur, suspectée d'avoir pris la relève en son absence, faisait également partie du réseau. Les transactions financières étaient effectuées via le système hawala, un réseau informel de transfert de fonds qui permettait de faire transiter l'argent par des mules, ramenant des sommes importantes à La Réunion par avion, après l'échange contre un mot de passe.

À l'issue du procès, l'avocat de l'ancien marin-pêcheur, le bâtonnier Georges-André Hoarau, a exprimé, selon Le Quotidien, son mécontentement par rapport à la peine infligée, déclarant : «Comme j'ai demandé, le tribunal a dégonflé le soufflé, mais pas suffisamment. Nous envisageons de faire appel. Décision la semaine prochaine.»

Cette déclaration laisse entendre que la défense pourrait contester la décision, cherchant à réduire la durée de la peine de prison ou l'amende imposée.