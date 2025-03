Ile Maurice: Le TGV fait dérailler ses adversaires !

Si le Tampon Gecko Volley était donné favori de la finale masculine, tel n'était pas le cas pour l'équipe féminine. Et pourtant, celle-ci a également était sacrée samedi lors de l'ultime journée du 29e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7). Pour les garçons, c'est le sixième titre et le quatrième de suite, alors que pour les filles, il s'agit d'une grande première.

La finale masculine a été haletante. Les deux équipes se tenaient de près. Lors de la manche initiale, les Réunionnais ont, toutefois, pris l'ascendant pour l'emporter 25-19. Les Gendarmes revenaient bien décidés à rendre la monnaie de leur pièce à leurs adversaires lors du deuxième set. Ils se montraient plus percutants et même si les Tamponnais faisaient de la résistance, ils firent la différence sur le score de 25-23.

Lors du troisième set, les Malgaches montaient nettement en puissance et bousculaient les champions en titre. Ils allaient mener de sept points à un moment donné (13-6). Cependant, le TGV revenait du diable vauvert pour l'emporter, 25-22 ! Clairement, les Gendarmes avaient pris un coup derrière la tête mais n'abdiquaient pas. Dans le quatrième set, ils demeuraient au contact et égalisaient à 23 partout. Malheureusement pour eux, ils se faisaient surprendre et encaissaient deux points dans la foulée. Les deux derniers de cette finale qui consacrait le Tampon.

« C'était une magnifique finale, les Gendarmes étaient à la hauteur. C'est sûrement leur meilleur match de la compétition. On les connaît, on sait que ce sont de bons joueurs de volley. On aurait aimé finir plus vite mais c'est bien pour le suspens de finir en quatre sets. Je pense que le volley de l'océan Indien a gagné ce soir (samedi). C'est le quatrième sacre de suite. On a trois jeunes qui sortent de la formation tamponnaise qui sont devenus des joueurs importants et puis il y aussi la politique de recrutement qui est ambitieuse. La différence avec les autres années, c'est qu'on avait six joueurs excellents sur le terrain plus le libéro et on en a six excellents sur le banc. Dès qu'il y en a un qui a un peu de mal, il y en a un qui rentre et qui est capable de faire aussi bien voire mieux », devait confier Raphaël Guermeur, capitaine du TGV.

La déception était grande chez Harindimby Franco Randriamparany, entraîneur de la Gendarmerie Nationale. « C'était une finale difficile. Nous savons que les équipes réunionnaises sont très fortes techniquement. On n'a pas pu les contrer malgré tous nos efforts. On n'a pas été très bons en réception et bien souvent les joueurs faisaient preuve de précipitation. Cela nous aidera à progresser pour l'avenir », a-t-il résumé.

Le SDOVB abasourdi

Le scenario de la finale féminine fut, lui, tout à fait inattendu. Dès l'entame, le Tampon Gecko Volley imposait son rythme pour mener rapidement 4-0. Le Saint-Denis Olympique VB semblait abasourdi et ne put que courir après le score. Les Tamponnaises gardait son adversaire à distance pour ensuite conclure sur le score de 25-23. On pensait alors assister au réveil de Roxane Pausé-Damour et ses camarades dans le deuxième set. Mais il n'en fut rien. Par contre, les filles de l'entraîneur Guillaume Valentin demeuraient constantes dans leur jeu et s'offraient un bon matelas de sécurité, 8-2, 12-5, 16-10 avant de l'emporter 25-19. Il y avait le feu dans la maison dionysienne mais le coach David Françoise n'arrivait pas à trouver la solution. Le TGV continuait de plus belle sa route et allait conclure la joute avec un cinglant 3-0 (25-18).

« C'est notre première finale et on la gagne. En plus, on la gagne sur un score sévère contre la tenante du titre et championne de la Réunion. Cela fait plaisir. L'année dernière on avait fini quatrième et cette fois premier, c'est cool. Je dois dire que cela a été plus facile que prévu. J'avais dit aux journalistes de La Réunion que ça allait se jouer sur service-réception et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait peut-être de la pression chez les filles du SDOVB parce que même si elles ont de l'expérience, elles ont envie de goûter encore à la victoire. Elles savent que l'on monte en puissance et qu'on est pas une équipe facile à jouer. Je pense qu'on mérite amplement notre titre », a confié Guillaume Valentin, coach des filles du TGV.

« Bravo au Tampon pour sa victoire. Pour nous, c'est une grosse déception. Il y a une absence totale. Quand on est absent, ça ne pardonne pas. On n'a pas revu le SDOVB que l'on a vu en demi-finale. Peut-être qu'on a laissé trop d'énergie sur les matches d'avant. Mais comme on dit, on ne perd pas, on va apprendre. On est quand même médaille d'argent. Je ne pense que ce soit la pression qui a mis les filles en difficulté. On a gagné le CCZ7 l'an dernier avec pratiquement la même équipe. On est allés en Égypte pour disputer le championnat d'Afrique. On a appris à prendre des fessées. Ce genre d'événements, on arrive à les gérer. On n'a simplement pas été bons aujourd'hui (hier) », réagissait, pour sa part, David Françoise, entraîneur du SDOVB.

Résultats

Finales

Masculin

Tampon Gecko Volley (Reu) b. Gendarmerie Nationale (Mad) 3 sets à 1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-23)

Féminin

Tampon Gecko Volley (Reu) b. Saint-Denis Olympique VB (Reu) 3 sets à 0 (25-23, 25-19, 25-18)

Matches pour la 3e place

Masculin

Saint-Denis Olympique VB (Reu) b. Oranges (Rod) 3 sets à 1 (25-22, 25-17, 14-25, 25-16)

Féminin

City Ladies (Sey) b. Gendarmerie Nationale (Mad) 3 sets à 0 (25-14, 25-22, 25-17)