Sud-Soudan: Une crise qui dépasse la compétition entre Salva Kiir et Riek Machar

Au Soudan du Sud, les appels à la désescalade se multiplient, alors que les tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar atteignent de nouveaux sommets : affrontements armés dans plusieurs régions du pays, arrestations en série dans l'entourage proche de Riek Machar dont la résidence a été encerclée... Au point que l'équilibre qui prévaut depuis l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à la guerre civile semble aujourd'hui menacé. Comment expliquer une telle résurgence de violence ?

L'accord de 2018 a toujours été précaire, jamais entièrement appliqué. Il n'a pas permis d'unifier l'armée ni d'apaiser complètement la rivalité entre Riek Machar et Salva Kiir, au Soudan du Sud. Les tensions entre les deux hommes sont restées constantes. Jusqu'à présent, elles n'ont pas dégénéré en affrontements à grande échelle, mais la menace n'a jamais cessé.

Mais la crise actuelle dépasse la seule compétition entre Riek Machar et Salva Kiir. À cela, il faut ajouter, en toile de fond, l'enjeu de la succession du président du Soudan du Sud. À 73 ans, Salva Kiir sait son avenir incertain et son siège convoité à la fois par l'opposition et par des membres du pouvoir.

« Plusieurs éléments montrent qu'il y a une forte compétition pour prendre la place du président et assurer sa succession », explique Emmanuelle Veuillet, chercheuse post-doctorante à l'EHESS et l'IMAF. « Il a voulu, à plusieurs reprises, passer la main, mais sans que ses alliés et les personnes les plus proches de lui ne parviennent à se mettre d'accord sur un successeur. Par ailleurs, il existe une réelle crainte de la part de Salva Kiir d'être renversé, notamment par un coup de force militaire. De fait, ce ne sont plus seulement les opposants politiques, mais aussi des membres de son propre camp qui se trouvent en compétition pour prendre sa suite. »

Une purge dans le camp de Salva Kiir

Au-delà des arrestations dans l'entourage de Riek Machar, Salva Kiir a entamé depuis plusieurs mois une purge dans son propre camp. « Salva Kiir a déjà entrepris de faire le tri et d'écarter les généraux qu'il jugeait dangereux ou susceptibles de chercher à lui succéder. Désormais, il semble appliquer une stratégie similaire à l'égard du SPLM-IO (de Riek Machar.-NDLR), afin d'affaiblir leurs forces militaires et politique, qui représente la majeure force d'opposition jusqu'alors. IO est pour le régime une force à neutraliser, à affaiblir, avant même d'arriver à éventuel un conflit armé ou à un changement de régime », analyse aussi Emmanuelle Veuillet.

La décision la plus emblématique de ce remue-ménage au sein de l'élite soudanaise a été prise en février : congédier James Wani Igga, l'un de ses cinq vice-présidents, pourtant considéré comme l'un de ses plus proches alliés dans l'administration, et une figure de la lutte pour l'indépendance du Soudan du Sud.

À sa place, Salva Kiir a nommé Benjamin Bol Mel. Ce quadragénaire, sans engagement politique passé ni parcours dans l'armée, est déjà depuis 2022 son conseiller « pour les projets spéciaux », aidant Kiir et sa famille à assurer la sécurité de leurs investissements économiques et financiers. Il est à la tête d'un véritable empire économique, et désormais sous sanctions des États-Unis, accusé par Washington d'avoir détourné plus de 3,5 milliards de dollars de contrats publics.

Au-delà du profil choisi, qui fait polémique et alimente les accusations de népotisme, cette décision rompt avec une pratique instaurée au sein de son parti, le SPLM depuis sa création en 1983 : attribuer les postes-clés, selon des principes de séniorité politique et militaire.

« C'est en vertu de ce principe que Salva Kiir a pris le pouvoir à la mort de John Garang en 2005, car il était juste derrière lui dans l'ordre de succession », explique la chercheuse Emmanuelle Veuillet. « En congédiant James Wani Igga de la vice-présidence, Salva Kiir marginalise donc une figure historique de la lutte de libération et pressenti comme l'un des successeurs naturels. »

En nommant Benjamin Bol Mel, Salva Kiir « affirme qu'il ne passera pas par les principes suivis par le parti SPLM, et cherche à reconfigurer les structures politiques partisanes dans son intérêt », précise Emmanuelle Veuillet.

Assurer la sécurité physique et financière du clan Kiir

L'objectif de sa stratégie : assurer la sécurité physique et financière de son clan, quel que soit le scénario lorsqu'il quittera le pouvoir.

Pour l'International Crisis Group, la crise actuelle est aussi une conséquence de guerre civile en cours au Soudan voisin. En privant Juba de ses revenus pétroliers, ce conflit a fragilisé Salva Kiir en, le « privant des fonds qui soutenaient son réseau de clientélisme, limitant sa capacité à maintenir son régime à flot », peut-on lire dans une note récente de l'ICG.

Certains craignent aussi que les belligérants soudanais n'instrumentalisent et ne renforcent les fractures politiques et ethniques de leur voisin du Sud pour servir leurs propres intérêts.