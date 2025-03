Congo-Kinshasa: Le PPRD, le parti de Joseph Kabila, proteste de la convocation de son état-major devant la justice

En République démocratique du Congo, tout l'état-major du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila a été convoqué devant la justice militaire. Le vice-président du parti Aubin Minaku, le secrétaire permanent Ramazani Shadary, son adjoint Ferdinand Kambere et une douzaine d'autres hauts cadres du parti étaient attendus ce matin devant le parquet militaire supérieur de Kinshasa-Gombe.

Dans leurs invitations, aucun motif n'était renseigné. Ils étaient tous appelés à « éclairer la justice ». Les autorités accusent l'ex-président de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés des villes de Goma et Bukavu, dans l'est de la RDC, en janvier et février dernier. Pour le PPRD, c'est une preuve de dictature.

« Nous sommes des républicains »

« Nous sommes surpris que l'on commence à nous inviter pour donner des informations sur des éventuelles collaborations avec des mouvements insurrectionnels que nous ne connaissons pas et que le pouvoir connaît mieux que nous. Nous sommes des républicains, nous respectons les institutions de la République. Les Congolais savent que le PPRD, c'est le parti phare de l'opposition », estimait avant la rencontre François Nzekuye, du PPRD.

Le « régime Tshisekedi cherche des boucs émissaires »

« Nous sommes sereins et le peuple congolais est en train de se rendre compte du jour au jour que le pouvoir du régime Tshisekedi cherche des boucs émissaires et le peuple sait. Nous avons fait de l'armée congolaise la 11e plus forte armée de l'Afrique. Les employés et les personnels de l'État étaient payés régulièrement. Tout cela devient des rêves chimériques face à ce pouvoir qui ne sait ni gérer ni encadrer la population. »