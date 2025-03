Sénégal: Journée du 8 mars - Les Femmes des Agnam, entre tristesse et affliction, marchent pour Farba

La journée du 8 mars 2025, sacrant la journée de la femme, s'est illustrée dans l'arrondissement des Agnam par une mobilisation des femmes à travers une marche rouge dans le village d'Ouro Ciré.

Loin des slogans traditionnels commémorant leurs droits, des centaines de femmes vêtues de rouge, ont bravé la chaleur et la rudesse du jeûne, en guise de soutien à l'homme politique Farba Ngom et à l'homme d'affaires Tahirou Sarr, placés en détention depuis une dizaine de jours dans l'affaire des 125 milliards de francs cfa. Intervenant à l'occasion de cette manifestation devant ses consoeurs des localités et hameaux du Diéry et du Dandé Mayo (villages riverains du fleuve Sénégal), Aissata Abdoulaye Diallo, a relevé, « le sentiment d'abattement et d'affliction » ressenti par les manifestantes.

« Nous sommes meurtries et tristes à cause de l'absence de notre responsable politique qui a toujours porté une attention soutenue à notre endroit » , « nous avons préféré célébrer cette Journée internationale du droit des femmes en arborant des brassards rouges pour le soutenir et soutenir tous les prisonniers politiques », déclare t-elle.

Interpellant le nouveau régime sur ce qu'elles considèrent comme une injustice envers le maire des Agnam, les contestataires ont rivalisé de slogans pour demander la libération du responsable politique.