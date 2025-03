À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar a organisé un panel réunissant des figures emblématiques du monde de l'art, de la culture et de l'histoire.

Le thème de cette rencontre, le MCN questionne l'héritage colonial et patriarcal des musées. Comment repenser ses institutions lorsque certaines voix restent marginalisées ? Animé par Fatoumata Camara, historienne au MCN, ce débat a permis de mettre en lumière les contributions des femmes dans le domaine des musées, de l'art contemporain et de la scénographie, tout en soulignant les défis auxquels elles font face.

La directrice du musée Boribana, Mme Hawa Ba Mara, a ouvert les discussions en mettant l'accent sur la nécessité de former et d'accompagner les femmes dans le milieu artistique. Elle a partagé son expérience dans la production d'expositions et la promotion de l'art africain, soulignant l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour permettre aux femmes de s'affirmer dans ce domaine. Elle a également évoqué les défis budgétaires et logistiques auxquels font face les musées, tout en appelant à une plus grande collaboration entre les institutions culturelles.

Succédant, à Mme Hawa Ba Mara, Khady Kassé, scénographe, a partagé son expérience dans la conception d'expositions, notamment lors de la Biennale de Dakar. Elle a souligné l'importance de la scénographie dans la mise en valeur des oeuvres et des artistes, tout en déplorant le manque de visibilité des femmes dans ce domaine. Elle a également évoqué les défis liés à la communication et à la représentation des artistes africains sur la scène internationale, appelant à une plus grande reconnaissance des talents féminins.

Pour sa part, Oumy Diaw, Spécialiste en art contemporain éditrice et productrice d'expositions, en partageant son parcours atypique, passant de la médecine à la gestion culturelle. Elle a insisté sur l'importance de l'observation et de la lucidité dans son travail, soulignant que son expérience scientifique a influencé sa manière d'aborder les défis dans le domaine culturel.

Elle a également évoqué son passage aux États-Unis, où elle a découvert une culture de possibilités infinies, contrastant avec les limitations souvent perçues en France. Pour elle, l'Amérique a été une révélation, lui permettant de prendre conscience de la puissance de l'héritage africain et de la nécessité de valoriser la culture africaine à travers des projets comme la Biennale de Dakar.

La dernière intervenante parmi les panélistes. Mme Mame Maguette S. Thiaw Diop, historienne et chef de service de la médiation au MCN, a clôturé les interventions en partageant son expérience dans la gestion des collections et des expositions. Elle a souligné l'importance de la représentation des femmes dans les musées, tant au niveau des expositions que dans les postes de direction. Elle a également évoqué les défis culturels et éducatifs qui limitent la participation des femmes dans le milieu artistique, appelant à des initiatives spécifiques pour encourager leur implication.

Une Vision pour l'Avenir

En outre, Mouhamed Abdallah Ly, directeur général du MCN, a salué l'engagement des panélistes et a réaffirmé l'importance de la place des femmes dans les institutions culturelles. Il a souligné que le musée est un lieu où les questions de genre, d'inclusion et de représentation doivent être abordées de manière proactive. Il a également annoncé des initiatives futures, notamment une exposition immersive sur les femmes noires, qui sera lancée dans les prochains mois.

Ibrahima Wone, Président du Conseil d'Administration (PCA) du MCN, a quant à lui rappelé l'importance de la Journée Internationale des Droits des Femmes, soulignant que cette célébration est l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis et aux défis restants. Il a salué les efforts du MCN pour promouvoir l'égalité des genres et a appelé à une plus grande collaboration entre les institutions culturelles pour soutenir les femmes dans le domaine de l'art et de la culture.

Ce panel, riche en témoignages et en réflexions, a permis de mettre en lumière les contributions essentielles des femmes dans le domaine des musées et de l'art contemporain. Il a également souligné les défis auxquels elles font face, notamment en termes de représentation et de visibilité. Les interventions des panélistes, ainsi que les annonces du directeur général et du président du conseil d'administration, ont montré que le MCN est engagé dans la promotion de l'égalité des genres et dans la valorisation des talents féminins. Cette journée a été une célébration inspirante des droits des femmes, mais aussi un appel à l'action pour continuer à oeuvrer en faveur d'une plus grande inclusion et représentation dans le monde de l'art et de la culture.