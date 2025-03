Congo-Kinshasa: Journée internationale des droits des femmes sous le thème de « La congolaise au centre de toutes nos ambitions »

Le monde a célébré ce 08 mars 2025 la journée internationale des droits des femmes.

En RDC, cette journée a été célébrée sous le thème " La congolaise au centre de toutes nos ambitions '"

A l'occasion de cette journée, le ministère du genre, de la famille et de

L'enfant a organisé à Kinshasa dans la salle des congrès du palais du peuple, un culte oecuménique en solidarité avec les femmes congolaises et plus précisément celles qui vivent dans les zones des conflits à l'Est du pays.

Les personnalités politiques, religieuses et de la société présentes à cette cérémonie ont mis à profit ce moment pour réfléchir sur les défis auxquels les femmes congolaises sont confrontées, tout en mettant en lumière leur résilience et leur rôle dans la reconstruction du pays.

Présente à cette cérémonie, la Première ministre Judith Sumwina, a dans son discours, soulevé es violations des droits humains dont sont victimes les femmes et les filles dans les zones de guerre, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais à renforcer les politiques de protection et de soutien aux victimes n'a pas manqué d'insister sur l'importance de l'autonomisation des femmes, soulignant qu'une société forte et pacifique ne peut se construire sans leur pleine participation.

Pour sa part, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Léonie Kandolo Omoyi, a, dans son message salué la résilience des femmes congolaises et leur courage face à l'adversité et a aussi évoqué leur rôle dans la reconstruction du pays, en particulier dans les régions de l'Est. Elle a également encouragé toutes les Congolaises à continuer de lutter pour leurs droits et pour un avenir meilleur, mais également à soutenir les forces armées de la RDC dans la quête pour la restauration de la paix à l'est du pays.

Sous la modération de Marcel Ngombo Mbala, les auditeurs ont échangé avec Mme Rosine Kokila Mavula, Avocate et Secrétaire Générale Nationale de l'Union Chrétienne Féminine de la RDC (UCF/YWCA-DRC).