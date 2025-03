La région de Sédhiou a été honorée à la Journée nationale de l'Elevage, organisée le 22 février dernier à Kaolack, sous l'autorité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

A cette occasion, la dame Adja Sadio Fanné a reçu une décoration magnifiant son brillant parcours de femme engagée au service du développement local. Quarante-sept années durant, Adja Sadio Fanné a assuré des séries de formations multiformes et des productions au profit de plusieurs générations. Son souhait ardent est que des unités de transformation soient implantées dans la région de Sédhiou pour la création de chaines de valeurs afin de proscrire la pauvreté ambiante qui hante le sommeil des populations qui cohabitent avec un riche potentiel naturel.

Du haut de ses 68 ans, de taille moyenne, teint clair et le sourire toujours facile, la dame Adja Sadio Fanné passe pour l'une des icônes des femmes engagées dans le développement locale de la région de Sédhiou. Certes, aujourd'hui présidente régionale du Directoire des femmes en élevage (DIRFEL), mais Mme Sadio Fanné a fait du chemin et amélioré son profil au point de former plusieurs générations de femmes dans des filières diverses et variées.

«J'ai vraiment fait du chemin et dans plusieurs filières et ce depuis 1978. J'ai reçu beaucoup de formation et j'en ai fait à beaucoup de femmes dans les trois départements de la région de Sédhiou en savonnerie, teinture, production de lait, en céréale. Maintenant je suis particulièrement dans la filière lait», dit-elle.

Son affinité avec le lait local est une histoire de goût et de propension à la consommation des produits locaux. «Je suis actuellement plus active dans la filière lait avec le directoire des femmes en élevage. C'est parce que le lait est un aliment complet et très disponible dans la région de Sédhiou. Cependant je continue à former les femmes dans les autres domaines pour encourager le consommé local».

PAUVRETE DE SEDHIOU, VIRTUELLE, SELON ADJA SADIO FANNE

A ce jour, le souhait ardent de Mme Konté Sadio Fanné est la création, par les pouvoirs publics, de chaines de valeurs par l'implantation d'unités de transformation pour valoriser les produits locaux. «L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a fait savoir que Sédhiou est la région la plus pauvre du Sénégal. Je ne maitrise pas leurs critères mais je sais que la région de Sédhiou dispose d'un potentiel riche et varié.

Il manque juste les mesures d'accompagnement. Il s'agit de mettre des unités de transformation dans les zones à forte production pour que les populations sortent de la pauvreté avec les chaines de valeurs qui vont se créer», a insisté Mme Konté avec ferme conviction.

Des financements, Adja Sadio Fanné, la présidente du DIRFEL, déclare ne jamais en avoir en raison des contraintes liées au recouvrement. «Les financements, j'en ai demandé sans jamais obtenir. Tant mieux pour moi car ici à Sédhiou les femmes sont réputées ne pas s'acquitter de leur créance et cela ne me convient vraiment pas. Je suis une femme intègre et engagée et je ne souhaite pas être citée parmi les mauvais payeurs».

LES HONNEURS DE LA NATION, UNE CONSECRATION !

Mme Adja Sadio Fanné a été décorée en février dernier par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, en reconnaissance de ses oeuvres au service de la nation, une immense fierté pour ce chemin parcouru depuis 1978. «Effectivement j'ai été décorée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye à Kaolack à l'occasion de la journée de l'élevage.

C'est une consécration pour moi car mon engagement est sans faille. De jour comme de nuit, qu'il vente ou qu'il neige, je suis sur le terrain avec les jeunes femmes et malgré mon âge. En plus je partage tout ce qui me revient comme retour d'investissement et de quelque nature que ce soit. C'est ce travail-là qui vient d'être reconnu à la face du monde et je rends grâce à Dieu».

Elle recommande à la jeune génération un engagement sans faille pour le progrès social et l'autonomisation des femmes du Sénégal. «Il n'y a pas de secret. Seul le travail avec engagement et discipline paie. Je recommande à la jeune génération d'être engagée et le succès leur sourira».

Mme Konté Adja Sadio Fanné aime consommer local. C'est même le secret de sa bonne santé, dit-elle, et d'une apparence de loin moins jeune que son âge réel. «Oui, en effet, j'aime consommer ce qui est localement produit et ce depuis très longtemps car c'est sans composantes chimiques et c'est naturel. Mon apparence jeune, c'est peut-être aussi le consommer local (avec sourire)».

Le parcours de Mme Adja Sadio Fanné est assez élogieux pour faire école chez les plus jeunes car la réussite est au bout de l'effort et seul l'effort fait les forts.