Congo-Brazzaville: Renaissance du Cfrad - Quand patrimoine et création contemporaine forgent l'avenir culturel de Brazzaville

Ce mois de mars marque un tournant historique pour le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad). Alors que le projet poursuit sa métamorphose, porté par l'engagement collectif de multiples acteurs, le Cfrad se prépare à redevenir un pôle culturel majeur à Brazzaville, conjuguant préservation du patrimoine et stimulation de la création contemporaine congolaise.

Après l'achèvement des opérations de terrassement et la démolition des structures fragilisées, le projet entre désormais dans une phase cruciale de réhabilitation et d'agrandissement. Le site a récemment franchi une étape majeure avec la finalisation des travaux préparatoires. En février, l'Entreprise des travaux d'Afrique a achevé la démolition partielle du bâtiment principal, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs, incluant le terrassement complet et la stabilisation du talus environnant.

Dès le 21 février, la Générale des travaux d'Afrique a pris le relais pour entamer la seconde phase du chantier. L'entreprise, sélectionnée suite à un appel d'offres lancé en décembre dernier, se trouve maintenant face à un défi architectural considérable : préserver l'essence historique du lieu tout en lui insufflant une nouvelle dynamique, en adéquation avec ses ambitions culturelles renouvelées.

La création artistique au coeur du renouveau

En parallèle des transformations architecturales, le projet Cfrad-ICC a initié une démarche de soutien à la création artistique locale. Un appel à projets, lancé en février dernier, invite les artistes congolais à participer activement à la renaissance de ce lieu symbolique.

Les oeuvres sélectionnées, dont l'annonce est prévue pour avril, contribueront à faire du Cfrad un espace vivant où dialogueront mémoire et création contemporaine. Par ce dispositif, le centre affirme sa volonté de s'ancrer profondément dans le paysage culturel national tout en rayonnant au-delà des frontières.

Une exposition permanente comme gardienne de mémoire

Au coeur du bâtiment rénové prendra place une exposition permanente soigneusement conçue pour valoriser l'héritage du Cfrad. Le projet muséographique explorera l'histoire architecturale du lieu, son évolution fonctionnelle au fil des décennies, ainsi que le contexte historique plus large des relations franco-congolaises.

Un accent particulier sera mis sur le rôle historique de Brazzaville durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la ville servait de capitale à la France libre. L'exposition mettra également en lumière la richesse de la scène artistique congolaise qui s'est illustrée au Cfrad, notamment à travers le Théâtre national, le Ballet national et diverses troupes artistiques.

Depuis octobre 2024, une équipe spécialisée travaille méticuleusement à l'élaboration de cet espace mémoriel. Le pré-programme muséographique a récemment reçu l'approbation du comité technique, le 3 février, avant d'être présenté au comité de pilotage du projet.

L'appel d'offres scénographique : donner vie à la mémoire

Pour concrétiser cette ambition mémorielle, un appel d'offres scénographique a été lancé en février. Il porte sur la conception intégrale et la réalisation des aménagements muséographiques, englobant le graphisme, l'éclairage et les dispositifs multimédias de l'exposition permanente.

La phase de candidature s'est clôturée le 28 février et l'attribution du marché est programmée pour ce mois. Cette démarche illustre la volonté des porteurs du projet de proposer une expérience immersive et contemporaine, à la hauteur des enjeux mémoriels du lieu.

Un documentaire pour immortaliser l'histoire

Dans le prolongement de ce travail mémoriel, un documentaire intitulé « Mémoires du Cfrad» est actuellement en production. Cette oeuvre audiovisuelle de 52 minutes, réalisée par Hassim Tall Boukambou, vise à retracer l'histoire de ce site emblématique, témoin privilégié des évolutions politiques, culturelles et sociales du Congo.

S'appuyant sur des archives diverses et des témoignages inédits, ce film constituera également un élément central de la future exposition permanente, offrant aux visiteurs une immersion dans les multiples mémoires qui habitent le lieu.

Un symbole de coopération franco-congolaise

L'importance institutionnelle du projet a été soulignée lors d'une visite officielle du chantier, le 14 février dernier. En présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, et de Claire Bodonyi, ambassadrice de France au Congo, cette rencontre a permis d'évaluer l'avancement des travaux et d'échanger avec la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'avec les équipes d'Expertise France.

À travers ce rendez-vous diplomatique et technique, le Cfrad réaffirme sa dimension symbolique dans les relations bilatérales entre la France et le Congo, incarnant un partenariat culturel renouvelé entre les deux nations.