Congo-Brazzaville: Crise à la Fécohand - Le Cnosc apaise les esprits

Après l'annulation de l'assemblée générale élective du mois de septembre dernier ayant conduit à la réélection du président sortant de la Fédération congolaise de handball ( Fécohand), Ayessa Ndinga Yengué, par la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport (Ccas), il a été enjoint au Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) de mettre en place une commission électorale afin de préparer puis d'organiser les élections. Au cours d'une récente sortie médiatique, son vice-président, André Blaise Bollé, a invité les différentes parties prenantes au calme et à privilégier l'intérêt général.

Si certains acteurs du handball estiment que le Cnosc devrait travailler sans pression selon son agenda, d'autres pensent que les choses doivent bouger afin de mettre un terme à l'incompréhension et la confusion qui règnent depuis quelque temps.

C'est ainsi qu'André Blaise Bollé a rappelé, au nom du garant du mouvement olympique, que lors de la sentence de la Ccas, il n'avait pas été prévu un délai. « Cette sentence de la Ccas avait renvoyé devant la commission éthique du Cnosc un dirigeant. Nous attendions le rapport qui a été déposé à peine hier. Nous avons demandé à ce que tout le monde se calme. Nous allons mettre en place cette commission électorale », a-t-il assuré.

A en croire certaines indiscrétions, le Cnosc a transmis ce rapport à la Confédération africaine de handball. Si celle-ci le valide, la Fécohand traversera encore une zone de turbulences à cause des décisions qui en découleront puisque la commission électorale pourrait être dirigée par les instances faîtières du handball au niveau africain et international avec un représentant du ministère des Sports et du Cnosc. Cela trouvera-t-il l'assentiment de tout le monde ?

Wait and see.