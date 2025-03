Afrique: Eliminatoires Chan 2024 - Un dernier tour décisif pour l'Afrique du Sud, la Gambie et le Malawi

L'Afrique du Sud, la Gambie et le Malawi se sont respectivement qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, tenus en échec à l'aller par les Pharaons d'Egypte (1-1), ont livré une prestation de qualité lors du match retour disputé au Caire, le 9 mars. Ils se sont logiquement imposés 3-1 à l'extérieur, le 9 mars. Neo Maema a ouvert le score à la 15e minute puis Yandisa Mfolozi a doublé la mise à la 26e minute, avant que Luthuli ne transforme le penalty ayant occasionné le troisième but à la 50e minute, après la réduction du score égyptienne.

Les Gambiens, quant à eux, ont fait chuter les Gabonais aux tirs au but après un second match consécutif sans but concédé, le 8 mars . Comme à l'aller, les deux sélections se sont neutralisées 0-0. Le réalisme des Scorpions de la Gambie lors des tirs au but a fait la différence devant les Panthères du Gabon (5-4).

Pour sa part, le Malawi a confirmé sa suprématie devant les Comores (2-0) comme à l'aller. Wongani Lungu a ouvert le score à la 50e minute puis Binwell Katinji a scellé définitivement le sort de la rencontre à la 60e minute. Le dernier tour des qualifications se disputera entre le 2 et le 4 mai pour l'aller et le 10 et 11 mai pour le retour avec à la clé deux places pour compléter la liste des dix sélections déjà qualifiées.

Selon les résultats du tirage au sort effectué en amont, le Kenya est logé dans le groupe A avec le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Le groupe B comprend la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le Groupe C mettra aux prises l'Ouganda, le Niger et la Guinée plus deux équipes issues de la dernière phase des éliminatoires. Le Sénégal, tenant du titre, est dans le groupe D avec le Soudan et le Nigeria. Le Congo est écarté au profit de la Guinée équatoriale.

Le Chan sera organisé pour la première fois en août par trois pays, notamment le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.