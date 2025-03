Tunisie: Le pays classée 149e au niveau mondial dans l'indice de liberté économique 2025

La Tunisie a été classée 149e au niveau mondial avec un score de 49,1 dans l'indice de liberté économique 2025, récemment publié par le think-tank américain The Heritage Foundation. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), la Tunisie se situe en 11ème position parmi 14 pays évalués.

Bien que son score ait augmenté de 0,3 point par rapport à l'année précédente, il reste inférieur à la moyenne mondiale et régionale.

L'économie tunisienne est qualifiée de « réprimée » dans ce rapport, qui évoque une « transition difficile ». Il souligne que des réformes plus profondes sont nécessaires pour améliorer la gouvernance politique et économique, et pour renforcer les fondements de la liberté économique. Parmi ces réformes essentielles figurent le renforcement du système judiciaire et une lutte plus efficace contre la corruption.

Le rapport critique également un « cadre réglementaire opaque et inefficace » ainsi qu'un marché de travail « rigide et stagnant », qui n'a pas permis de générer une croissance dynamique de l'emploi. De plus, il mentionne que le gouvernement continue d'influencer les prix par le biais des entreprises publiques.

L'indice de liberté économique 2025 évalue 176 pays selon 12 indicateurs regroupés en quatre grandes catégories : l'État de droit (droits de propriété, efficacité judiciaire et intégrité du gouvernement), la taille du gouvernement (charge fiscale, dépenses publiques et santé budgétaire), l'efficacité réglementaire (liberté d'entreprise, liberté du travail et liberté monétaire) et l'ouverture du marché (liberté commerciale, liberté d'investissement et liberté financière). Les données utilisées couvrent la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Les pays sont classés en cinq catégories selon leur score global (de 0 à 100) : les économies « libres » (80 à 100), les économies « globalement libres » (70 à 79,9), les économies « modérément libres » (60 à 69,9), les économies « pratiquement pas libres » (50 à 59,9) et les économies « réprimées » (moins de 50 points).

L'indice 2025 révèle que, dans l'ensemble, l'économie mondiale demeure « en grande partie non libre ». Le rapport constate que la détérioration des finances publiques, alimentée par l'augmentation des déficits et de la dette dans de nombreux pays, continue d'entraver la croissance de la productivité et risque d'entraîner une stagnation économique plutôt qu'une croissance dynamique.

Les économies les plus libres au monde sont : Singapour (1ère), la Suisse (2ème), l'Irlande (3ème), Taïwan (4ème) et le Luxembourg (5ème).

L'indice de liberté économique, créé en 1995 par The Heritage Foundation et le Wall Street Journal, évalue les nations sur la base de 12 critères généraux de liberté économique, en s'appuyant sur des données de la Banque mondiale, du FMI et de l'Economist Intelligence Unit. The Heritage Foundation est un laboratoire d'idées basé à Washington, dont la mission est de promouvoir des politiques publiques fondées sur les principes de la libre entreprise et de la liberté individuelle.