Tunisie: Secteur automobile - Un des plus grands pourvoyeurs d'emplois pour les ingénieurs au pays

Sabri Braham, membre de l'Association tunisienne des équipementiers automobiles (TAA) et responsable au Complexe mondial Draxlmaier à Tunis, a indiqué que le secteur automobile dans le monde traverse une crise depuis environ un an, qui inclut également la Tunisie, compte tenu des défis politiques, économiques mondiaux.

A côté des difficultés, il y a des opportunités importantes qui peuvent être exploitées dans le secteur, a-t-il dit lors de son intervention à l'émission Expresso du lundi 10 mars 2025.

Il a souligné que le secteur fournit entre 100 et 110.000 emplois en Tunisie, dont environ 12.000 à 15.000 sont des ingénieurs, ajoutant : « La question qui se posera en Tunisie pour des raisons essentiellement démographiques est celle de la main d'oeuvre compétente et non compétente».

Il a parlé de la pénurie de compétences prêtes à entrer immédiatement sur le marché du travail, d'où l'idée de rendre le secteur plus actif dans le développement des compétences et la formation des ingénieurs, d'où la création de TAMA Tunisian Automotive Management Academy (TAA).

« Le secteur automobile est un secteur attractif non seulement en Tunisie mais aussi dans le monde, mais nous voulons mettre en évidence l'attractivité du secteur, et aussi travailler pour attirer et retenir les talents tunisiens », a-t-il dit.