Ethiopie: Le pays et les Pays-Bas s'engagent à renforcer leur coopération et leurs priorités communes

Addis Ababa — La ministre éthiopienne des finances, Semereta Sewasew, s'est entretenue avec l'ambassadrice des Pays-Bas en Éthiopie, Christine Pirenne, afin de renforcer le solide partenariat bilatéral et d'explorer les possibilités d'une collaboration plus approfondie pour soutenir les objectifs de développement de l'Éthiopie.

Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération et des priorités communes.

Au cours de la discussion, la ministre d'État Semereta a reconnu la longue et précieuse histoire de la coopération avec les Pays-Bas, en particulier dans des secteurs cruciaux tels que l'agriculture.

Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien constant des Pays-Bas alors que l'Éthiopie poursuit son chemin vers la réforme économique, visant à renforcer la production de revenus nationaux et à résoudre les problèmes d'insécurité sociale.

Le prochain centenaire des relations économiques et commerciales entre les deux nations a été noté avec enthousiasme par les deux parties comme une occasion potentielle de commémoration.

L'ambassadrice Pirenne a initié cette visite de courtoisie afin de renforcer les relations existantes et de construire son réseau, en soulignant l'engagement des Pays-Bas pour une présence à long terme en Éthiopie. Elle a présenté les priorités actuelles du gouvernement néerlandais, qui sont centrées sur les intérêts néerlandais en Éthiopie : faire des affaires, traiter les questions de migration et contribuer à la paix et à la sécurité dans la région.

L'ambassadeur a également détaillé les secteurs clés de la coopération néerlandaise : la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (y compris le soutien aux initiatives gouvernementales en matière de semences et de bétail) et la santé, réaffirmant l'intention des Pays-Bas de rester engagés dans ces domaines malgré les ajustements budgétaires prévus.

Le ministre d'État Semereta Sewasew a souligné l'importance d'encourager les investissements nationaux et de générer des revenus.

Les deux parties ont engagé une discussion sur les défis auxquels sont confrontés les investisseurs, notamment les questions liées aux politiques fiscales, aux procédures douanières et au commerce régional. Elles ont convenu de la nécessité d'un dialogue permanent par le biais de plateformes telles que le prochain forum d'affaires de haut niveau, afin de répondre à ces préoccupations et de favoriser un environnement plus favorable.

Les efforts de collaboration visant à développer une chaîne du froid entre les zones de production et le port de Djibouti ont été reconnus comme une initiative importante pour stimuler l'exportation de produits horticoles et de fleurs.

Le ministre d'État Semereta s'est félicité de ce projet, reconnaissant son potentiel à créer des liens essentiels pour les exportations.

L'impact des réglementations de l'UE sur les exportations éthiopiennes, en particulier dans le secteur agricole, a été discuté. Les Pays-Bas ont indiqué qu'ils continuaient d'aider les autorités éthiopiennes à respecter ces normes.

Le rôle essentiel de la conservation des investisseurs existants et de l'attraction de nouveaux investisseurs a été reconnu. M. Semereta a souligné que le gouvernement comprenait la nécessité de créer un environnement favorable aux niveaux fédéral et régional. La coopération sur les questions liées à la migration, y compris la facilitation des retours, a été abordée.

Le ministre d'État a fait part de l'intérêt de l'Éthiopie à participer à l'élaboration des futurs plans stratégiques pluriannuels des Pays-Bas afin d'assurer l'alignement sur les priorités éthiopiennes.

L'ambassadrice Christine Pirenne a noté l'évolution du paysage mondial et une approche plus ciblée des relations internationales, cherchant à mieux comprendre les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie afin d'identifier des collaborations mutuellement bénéfiques.

Le ministre d'État Semereta a salué l'engagement durable des Pays-Bas envers l'Éthiopie et a exprimé son optimisme quant à la poursuite et au renforcement de la coopération dans divers secteurs afin d'atteindre des objectifs de développement communs.