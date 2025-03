Ethiopie: Le ministre du travail et des compétences souligne la nécessité d'unir les forces pour réaliser le développement au pays

Addis Ababa — La ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, a souligné la nécessité d'unir les mains pour réaliser les ambitions de développement de l'Éthiopie dans divers domaines.

Une table ronde et une exposition de photos, organisées par l'Agence de presse éthiopienne, se sont tenues sur le thème "Des compétences pour l'Éthiopie", aujourd'hui à l'Institut de formation professionnelle et technique : "Des compétences pour l'Éthiopie", aujourd'hui à l'Institut d'enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET).

Modérant la table ronde, le ministre Muferihat a déclaré que le progrès de l'Éthiopie dépendait d'un effort collectif plutôt que de solutions externes.

Elle a ajouté : "Il est facile de parler de l'Éthiopie : "Il est facile de parler de l'Éthiopie, mais elle a besoin de mains unifiées pour réaliser ce qu'elle veut faire.

Mme Muferihat a ajouté : "On n'achète pas une nation, on la construit".

Le ministre a également fait référence à l'importance historique du mois de février, déclarant que nos pères et nos ancêtres n'ont pas seulement assuré la victoire de la souveraineté de l'Éthiopie, mais qu'ils ont plutôt vaincu la perspective.

Présentant un document sur les politiques gouvernementales, le ministre d'État du travail et des compétences, Teshale Berecha, a révélé que le pays se concentre également sur le développement des compétences et sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) dans le cadre de sa stratégie plus large de modernisation de l'économie.

M. Teshale a également fait part de la volonté du gouvernement d'introduire d'importantes réformes politiques pour soutenir le secteur, afin de doter les jeunes des compétences nécessaires au développement durable.

Le gouvernement prévoit également de donner un coup de fouet au secteur privé et de renforcer les partenariats public-privé pour mener à bien ce programme de transformation.

L'Éthiopie doit reproduire la réussite économique observée dans de nombreux pays asiatiques, où l'EFTP a joué un rôle clé dans la stimulation d'une croissance économique rapide, a-t-il ajouté.

Avec la formation et les ressources adéquates, il a déclaré que les jeunes Éthiopiens seront mieux équipés pour répondre aux exigences d'un marché du travail en constante évolution, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité à long terme de la nation.

La discussion a porté sur le rôle des compétences et de la coopération dans le développement de l'Éthiopie.