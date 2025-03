Ile Maurice: Rachel Marianen et son dodo en gâteau

Dans le monde de la pâtisserie artistique à Maurice, Rachel Marianen s'impose comme une véritable virtuose du cake design. Avec 14 ans d'expérience, cette talentueuse cake artist, basée à Dagotière, transforme ses idées en oeuvres d'art comestibles. Son dernier exploit ? Un gâteau spectaculaire en forme de dodo, hommage à l'emblème de l'île Maurice et clin d'oeil à l'indépendance du pays.

Rachel Marianen n'était pas toujours prédestinée à la pâtisserie artistique. C'est son mari qui l'a encouragée à explorer son potentiel, la poussant à suivre un premier cours à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval. Elle a ensuite perfectionné son art avec des formations de base à La Pralinette, à Rose-Hill, avant de poursuivre son apprentissage auprès de maîtres internationaux tels que Robert Haynes en Angleterre et David MacCarfrae à Liverpool, en Angleterre également. Aujourd'hui, elle jongle avec brio entre sa vie de cake artist, son rôle d'épouse et celui de mère de deux enfants.

Rachel Marianen n'a pas choisi le dodo de sa dernière création par hasard. Selon elle, «l'indépendance de notre pays est un événement important pour nous tous et c'est aussi le moment opportun pour nous, les femmes mauriciennes, de mettre en avant nos talents». Concevoir un gâteau aussi réaliste demande une grande préparation. Chaque détail a été minutieusement étudié, notamment grâce à des recherches approfondies sur internet pour capturer l'apparence du dodo. «Ce sont beaucoup de moments de réflexion pour concevoir la faisabilité du gâteau qui donnera un maximum de réalisme possible», confie-t-elle.

Mais les défis ne manquent pas. À Maurice, l'humidité représente un obstacle majeur dans la création de pièces en pâte à sucre ou en chocolat à modeler. «L'humidité à Maurice est très élevée, ce qui rend le travail particulièrement difficile», explique-t-elle. Malgré cela, elle a su relever le défi avec brio, passant près de 22 heures de travail intensif pour donner vie à son dodo sucré. Chaque élément de ce gâteau a été entièrement sculpté à la main, sans moules, ce qui témoigne du talent et de la minutie de Rachel. «Ce type de gâteau ne peut être réalisé qu'à la main.»

Côté ingrédients, elle a utilisé du massepain, de la pâte à sucre et du chocolat à modeler pour sculpter les formes, et donner un effet réaliste au plumage et aux traits du dodo. Mais derrière ce travail d'orfèvre se cache aussi une réalité économique complexe : «Les prix des bons ingrédients ont considérablement augmenté, ce qui fait que de plus en plus de clients ne peuvent plus s'offrir des gâteaux artistiques.»

Si ce projet a demandé un travail titanesque, il a aussi apporté son lot d'anecdotes amusantes. L'une d'elles restera gravée dans la mémoire de Rachel : «Maman, il y a un dodo à la maison !», s'est exclamé l'un de ses enfants en découvrant la création. Une preuve que son oeuvre est plus vraie que nature.

Rachel Marianen continue d'émerveiller par ses créations artistiques et son savoir-faire unique. Vous pouvez découvrir ses dernières réalisations sur ses pages Facebook et Instagram Rachel Exclusive Cakes. Une chose est sûre, avec elle, la pâtisserie devient un véritable art.