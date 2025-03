Ile Maurice: Trois voix mauriciennes en finale à La Réunion

Cinq jeunes talents mauriciens ont traversé l'océan pour défendre les couleurs de l'île au Concours d'éloquence de l'océan Indien 2024-2025 à La Réunion. Cette compétition, créée il y a neuf ans par Annick Vitry, présidente de l'association Jeune aujourd'hui pour demain (JAD), vise à mettre en avant les qualités oratoires des lycéens de la région. La demi-finale a eu lieu samedi soir. Sur les cinq Mauriciens, trois sont en finale.

Chaque année, le concours sélectionne le meilleur orateur parmi les élèves de première de l'océan Indien. L'édition 2024-2025 s'articule autour du thème «L'Art», un sujet vaste et inspirant sur lequel les candidats doivent faire preuve de talent, de réflexion et de conviction pour séduire le jury. Un jury placé sous le regard bienveillant et expert du parrain de l'édition, Charlélie Couture, artiste reconnu pour sa vision singulière du monde.

Grâce à une phase de qualification organisée à Maurice, avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français de Maurice, cinq jeunes Mauriciens ont décroché leur ticket pour la finale à La Réunion. Ces élèves talentueux auront l'opportunité de défendre leurs idées face à des candidats venus de Madagascar, de Mayotte et de La Réunion.

Les jeunes orateurs sélectionnés pour représenter Maurice sont : Matthew Ethan Jeffrey Laurette (collège St-Joseph), Douglas Luc Melotte Gerval (collège St-Joseph), Selena Kamila Mungur (collège Lorette de Port-Louis), Diego Marie Rougier Garcia Rivas (Lycée des Mascareignes) et Chloé Hart de Keating (Lycée des Mascareignes). Les candidats sont logés au Lycée Moulin Joli, à La Possession, où ils peaufinent leurs discours, affinent leur gestuelle et travaillent leur éloquence avec des coachs spécialisés. La demifinale s'est tenu samedi soir. Trois Mauriciens sont en finale : Selena Mungur, Matthew Laurette et Diego Rougier Garcia Rivas.

«Je suis choquée, mais en même temps triste car mes amis ne sont pas en finale. C'est difficile d'expliquer ce que je ressens», nous a confié Selena Mungur. «C'est une grande fierté pour moi d'être parmi les trois Mauriciens en finale. C'est un peu triste, car on pensait que nous allions être les cinq en finale», a indiqué pour sa part Matthew Laurette. Diego Rougier Garcia Rivas de lancer : «Un moment incroyable. J'ai un peu de peine aussi. Bon, on nous avait prévenus que la demifinale était le moment où il y avait le plus d'émotions, car en même temps, tu es super content d'être là, et en même temps triste car d'autres n'ont pas passé la finale.»

Une finale sous haute tension

La grande finale se déroulera demain. Elle s'annonce intense et chaque participant aura l'occasion de démontrer toute l'étendue de son talent oratoire. Devant un public captivé, les finalistes devront livrer des discours percutants illustrant l'importance de l'Art dans nos sociétés : son rôle de miroir et de catalyseur d'émotions, ainsi que son pouvoir de transformation.

Les prestations des candidats seront scrutées et évaluées par un jury attentif, composé de professionnels de la communication, et du monde académique et artistique. Leur éloquence, leur posture et leur capacité à captiver l'audience seront des critères essentiels pour départager les participants.

Le jeune Théodore Albert de retour dans l'aventure cette année. Il assurera l'animation

Un ancien lauréat de retour en tant qu'animateur

Cette année, Théodore Albert, coup de coeur du concours l'année dernière et élève du collège St-Joseph, à Curepipe, a été invité à La Réunion pour assurer l'animation de l'événement. Ce jeune talentueux, reconnu pour son charisme et sa capacité à captiver un public, aura pour mission d'apporter une dynamique vivante et engageante à la compétition. Son retour sur la scène du concours, cette fois en tant qu'animateur, est une belle reconnaissance de son talent et de l'impact qu'il avait laissé lors de l'édition précédente.

Un tremplin pour l'avenir

Au-delà du concours, cette expérience permettra aux jeunes participants de se confronter à d'autres cultures, d'échanger avec des passionnés d'éloquence et de développer une précieuse confiance en leur capacité à s'exprimer avec force et conviction. Le Concours d'éloquence de l'océan Indien ne se limite pas à une simple compétition : c'est un véritable tremplin pour la jeunesse, lui offrant un espace d'expression unique pour défendre ses idées et incarner ses convictions.

Suivez la finale en direct sur YouTube sur la page de JAD : https:// youtube.com/@jad_reunion_ oceanindien?si=xRmqpkXG6yOQQsEa

Allez Maurice !