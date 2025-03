La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la sélection d'une agence de marketing mondial qui sera responsable de la commercialisation des droits médias, de diffusion et de parrainage des compétitions des sélections nationales de la CAF, y compris ses événements majeurs.

Parmi ces événements figurent la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies ainsi que d'autres compétitions impliquant les équipes nationales.

L'appel d'offres (« ITT ») sera clôturé le vendredi 4 avril 2025 à 17h00, heure du Caire.

L'agence retenue sera mandatée pour la période 2026-2029 et aura pour mission de soutenir la création et la gestion d'une nouvelle entité commerciale, entièrement détenue par la CAF, dédiée à la gestion des droits de diffusion, de médias, de parrainage et de marketing pour les prestigieuses compétitions des sélections nationales africaines.

Ce partenariat stratégique et novateur a pour objectif d'ouvrir de nouvelles opportunités, de générer des flux de revenus, d'accroître la visibilité internationale et d'améliorer la valeur commerciale globale des compétitions des équipes nationales de la CAF.

L'agence sélectionnée travaillera en étroite collaboration avec la CAF afin de mettre en place une structure de classe mondiale pour la vente et la distribution des droits médiatiques, des parrainages et des actifs marketing, contribuant ainsi à garantir la durabilité et la croissance à long terme du football africain.

Grâce à la vente des droits médiatiques et des contrats de parrainage pour ses tournois, la CAF génère des revenus essentiels pour soutenir et développer le football à travers tout le continent.

Événements concernés et durée (2026-2029) :

Coupe d'Afrique des Nations de la CAF (CAN) 2027

Coupe d'Afrique des Nations de la CAF (CAN) 2029

Coupe d'Afrique des Nations Féminine de la CAF (CAN Féminine) 2026

Coupe d'Afrique des Nations Féminine de la CAF (CAN Féminine) 2028

Championnat d'Afrique des Nations de la CAF (CHAN) 2026

Championnat d'Afrique des Nations de la CAF (CHAN) 2028

Coupe d'Afrique des Nations U23 de la CAF : 2027

Coupe d'Afrique des Nations U20 de la CAF : 2027 et 2029

Coupe d'Afrique des Nations U17 de la CAF : 2027, 2028 et 2029

Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF : 2026 et 2028

Coupe d'Afrique des Nations de Futsal : 2028 (Messieurs)

Le processus d'appel d'offres permettra à la CAF de choisir l'agence la mieux qualifiée pour atteindre ses objectifs, à savoir offrir une visibilité maximale à ses tournois et proposer aux fans une expérience de visionnage de haute qualité.