Ile Maurice: Coopératives - 112 ans d'engagement pour un avenir durable

«Coopératives Build a Better World.» C'est sous ce thème que l'Organisation des Nations unies a décrété l'année en cours comme Année internationale des coopératives. À cette occasion, Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, a animé une conférence de presse le jeudi 6 mars au siège du ministère, à Port-Louis. Il en a également profité pour évoquer les projets à venir de son ministère.

À Maurice, les coopératives sont présentes depuis 112 ans, avec l'enregistrement de la première société coopérative en 1913 par des petits planteurs de canne à sucre. Au fil des années, elles ont diversifié leurs activités socio-économiques. À ce jour, on recense 1 410 sociétés coopératives actives, regroupant 87 000 membres et générant un chiffre d'affaires annuel de près de Rs 5 milliards dans plus de 25 secteurs d'activités économiques. À l'échelle mondiale, plus de trois millions de coopératives rassemblent un milliard de membres, soit une personne sur huit, et emploient environ 280 millions de personnes.

Évoquant la reconnaissance des sociétés coopératives, Aadil Ameer Meea a souligné que «le thème de l'Année internationale des coopératives met l'accent sur l'importance des coopératives face aux divers défis mondiaux, avec pour objectif de promouvoir ces structures, et de reconnaître leur rôle dans le développement social, environnemental et économique, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois, l'intégration sociale ainsi que l'émancipation des femmes».

L'Année internationale des coopératives vise également à promouvoir ces dernières comme une alternative pour faire des affaires, à soutenir leur développement et à revoir la législation afin de créer un environnement juridique plus favorable à la création et à l'épanouissement des sociétés coopératives, a ajouté le ministre.

Pour marquer cette année spéciale, le ministère, en collaboration avec les partenaires concernés, organisera plusieurs activités. Un calendrier de 14 événements, du 17 mars au 11 décembre, est prévu. Parmi ces activités figurent la Grande foire de l'Indépendance à Quatre-Bornes, le Market Fair, une mini-exposition de produits locaux et une exposition culinaire, entre autres. Les membres des coopératives sont invités à participer à ces événements pour mettre en valeur leurs activités et sensibiliser le public à leur contribution socio-économique.

Les défis du secteur

Outre leur importance pour l'économie, les défis auxquels le secteur fait face sont également reconnus. «Le vieillissement des membres, le manque de compétences et d'expertise, le manque de ressources, le non-respect des idéaux coopératifs, l'accès limité au financement, au marché et à la technologie, le manque de visibilité, la faible participation des membres ainsi que le changement climatique qui affecte également les coopératives», a cité Aadil Ameer Meea.

Dans ce contexte, l'objectif est de promouvoir les coopératives en tant que partenaires clés pour favoriser la croissance économique et garantir la durabilité environnementale. Il a rappelé que le gouvernement avait annoncé plusieurs mesures pour la période 2025-2029, dans le cadre du programme gouvernemental destiné aux coopératives.

Parmi ces mesures figurent la révision des relations concernant les coopératives, l'introduction d'un package innovant d'incitations pour renforcer leur compétitivité ainsi que l'aide à celles exploitant les opportunités d'exportation. Le gouvernement souhaite aussi soutenir les coopératives dans l'alignement du développement durable et de l'économie circulaire, tout en réorganisant le secteur pour regrouper les sociétés et maximiser les bénéfices existants.

Par ailleurs, la Division des coopératives mène des consultations avec les sociétés coopératives en vue du prochain Budget afin d'intégrer leurs idées dans les propositions budgétaires. Le ministère travaillera également sur un plan d'action stratégique, prenant en compte l'ensemble de ces mesures.