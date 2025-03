A petits pas, la Côte d'Ivoire s'achemine vers la présidentielle d'octobre prochain. D'ores et déjà, les états-majors des partis et formations politiques affûtent leurs armes.

Pendant ce temps, certains jouent à se faire peur sur les plate- formes et réseaux sociaux, quant à ce qu'il pourrait advenir, au cas où le scrutin ne se déroulerait pas tel qu'ils le souhaitent. En effet, pouvoir et opposition semblent divisés sur plusieurs points concernant le processus électoral. L'opposition a lancé, le 10 mars 2025, une plateforme regroupant 15 partis d'opposition baptisée Coalition pour une alternance pacifique - Cap Côte d'Ivoire, sans le PPA-CI dont le président exécutif, Sébastien Djédjé Dano, affirme que le parti travaille sur l'appel à l'union de l'opposition, lancé par Laurent Gbagbo en juillet dernier à Bonoua.

La CAP Côte d'Ivoire presse le gouvernement ivoirien d'engager un dialogue ouvert et inclusif qui permettra d'organiser des élections transparentes et apaisées. Et ce n'est pas tout. Elle exige aussi de la Commission électorale indépendante ( CEI), qu'elle opère « une mue profonde pour recouvrer son indépendance », alléguant du fait que le système électoral ivoirien est miné par de nombreuses entraves. De son côté, la CEI estime qu'en l'état actuel de l'état civil, il est quasiment impossible de conduire une révision du fichier électoral. Comment sortir donc de cet imbroglio ?

Les Ivoiriens et Ivoiriennes doivent oeuvrer à un scrutin apaisé

Jusqu'où ira ce bras de fer ? C'est la question que bien des observateurs se posent. Et pourtant, il suffit pour les uns et les autres, d'accepter de se parler en toute sincérité, pour qu'un compromis soit trouvé. Car dans le fond, tout est une question de terminologie et de stratégie pour sortir du blocage qui dure depuis plusieurs mois maintenant.

Mais on est bien loin du compte à tel point que des Ivoiriens redoutent le pire, étant donné que tous les acteurs politiques affichent leur détermination à aller jusqu'au bout, aucun camp n'étant prêt à faire des concessions. Tout semble, en effet, laisser croire que l'opposition et le pouvoir ont enfin eu l'occasion de se livrer une bataille à mort.

En tout cas, la Côte d'Ivoire semble danser sur un volcan dont l'irruption serait très fatale à moins que les acteurs politiques, dans l'intérêt supérieur de la Nation, acceptent de surpasser leurs ego surdimensionnés en privilégiant le dialogue. En tout état de cause, les Ivoiriens et Ivoiriennes, pour autant qu'ils aient tiré leçon des précédentes crises qu'a connues le pays, doivent oeuvrer à un scrutin apaisé à l'issue duquel le vainqueur tendra la main aux vaincus.

Il ne faut donc pas que la volonté d'accéder au pouvoir, fasse perdre à certains leur équilibre moral. En l'espèce, seuls les programmes des candidats doivent guider le choix des Ivoiriens.