Afrique: Classement « Democracy Index 2024 » - Madagascar à la 83ème place sur 167 pays

Avec son score de 5,33 points sur 10, Madagascar se trouve dans la catégorie des pays à « Régime hybride ».

Le classement annuel des pays les moins et les plus démocratiques au monde vient tout récemment d'être publié par The Economist Intelligence Unit (EIU). Il s'agit en effet d'un classement qui fournit une analyse détaillée des tendances politiques aux niveaux national, régional et mondial. Si pour cette édition, l'étude a porté sur 167 pays et territoires, Madagascar se trouvait à la 83ème place avec 5,33 points sur 10. Un classement qui tient compte de la physionomie politique dans le pays durant l'année 2024, marquée par la tenue des élections législatives au mois de mai et des élections communales au mois de décembre.

Cinq catégories

En tout cas, 60 indicateurs regroupés en 5 catégories ont permis la mesure et le classement des pays en fonction de l'état de leur démocratie. Il s'agit entre autres du processus électoral et du pluralisme, du fonctionnement du gouvernement, de la participation politique, de la culture politique et des libertés civiles. Chaque pays étudié est noté de 0 à 10 dans chacune des cinq catégories.

La note globale de l'indice étant une simple moyenne obtenue dans les cinq catégories. Et en fonction de la note obtenue, chaque pays est classé dans l'un des quatre types de régime : « Démocratie complète » (pour les pays ayant un score supérieur à 8 points), « Démocratie imparfaite » (scores compris entre 6 et 8 points), « Régime hybride » (scores compris entre 4 et 6 points) et « Régime autoritaire » (scores inférieurs à 4).

Régime hybride

A la sortie d'une année électorale un peu particulière, Madagascar se trouve dans la catégorie des pays à « Régime hybride » dont les scores varient entre 4 et 6 points sur 10. Dans ce lot on compte, entre autres, le Sénégal (5,93 points, 74e), le Liberia (5,57 points, 80e), la Zambie (5,73 points, 77e), Madagascar (5,33points, 83e), la Tanzanie (5,2 points, 86e), le Maroc (4,97 points, 91e), et la Tunisie (4,71 points, 93e).

En tout cas, dans ce classement 2024, un seul pays africain figure dans la catégorie « Démocratie parfaite ». Le gros des pays africains figure dans la catégorie « Régime autoritaire ». Quoi qu'il en soit, Madagascar n'arrive pas à retrouver son meilleur score de 2006 (5.82 points) dans le classement de Economist Intelligence Unit. En 2018, Madagascar a enregistré un score de 5.22.