Madagascar: Rugby/Championnat du Marovatana - La Police Municipale et le FIFITA pour le duel final

Les demi-finales du championnat de la section du Marovatana ont révélé les deux équipes qui s'affronteront pour la grande finale dont la date n'est pas encore connue.

Le stade Malacam, plein à craquer, a été le théâtre de rencontres explosives dimanche, à l'occasion des demi-finales du Championnat Marovatana. Le duel très attendu entre le Rugby Club de la Police Municipale (RCPM) et le ZAAMI Ankasina a tenu toutes ses promesses en offrant un match d'une intensité exceptionnelle et riche en suspense. Les policiers du RCPM ont dominé le tableau d'affichage dès le début, mais ont dû se battre jusqu'au bout pour préserver leur avance.

Avec deux essais non transformés et une pénalité contre un essai pour ZAAMI, le RCPM s'est imposé lors de la première mi-temps. Cependant, la tension a grimpé d'un cran en seconde période, où les joueurs de la Commune ont tout donné pour éviter le drame. Alors que le score restait en leur faveur, les rugbymen d'Ankasina se sont montrés menaçants, livrant une performance impressionnante. Ils ont réduit l'écart à 13-11 grâce à une pénalité, augmentant considérablement le suspense. Malgré cette montée en puissance, les policiers ont tenu bon dans les dernières minutes et ont réussi à maintenir le score inchangé.

Vise le TOP20

À l'issue de cette victoire, le RCPM de la Commune se prépare à défier la formation de FIFITA Anosivavaka, victorieuse face au FCA Analamanga lors du premier match, pour une finale dont la date reste à confirmer. Le commissaire principal de la Police, Ostrom Whenss, a déclaré : « Nous pratiquons de nombreuses disciplines sportives, telles que le volley-ball, le football, la pétanque et le rugby, ce qui constitue un atout important pour nous, en tant que policiers. Le sport nous permet également de former les jeunes recrues afin qu'elles développent une force physique et une bonne santé. »

Le RCPM ambitionne de poursuivre sur sa lancée, avec pour objectif d'intégrer le TOP 20. Cette rencontre a nécessité deux mois de préparation, bien que son organisation ait dépendu de la disponibilité du stade, selon Richard Rakotomalala, président de la section. Après une série de matchs intenses, il se dit très confiant quant aux performances des deux équipes finalistes, qui représenteront le Marovatana lors du championnat inter-sections,