Algérie: 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies - Mouloudji à New York

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, prend part, du 10 au 15 mars, au siège de l'ONU à New York, aux travaux de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

A cette occasion, Mme Mouloudji présentera "l'expérience algérienne en matière de promotion et de protection de la femme, ainsi que les efforts de l'Etat pour consolider son autonomisation socioéconomique et renforcer sa place et sa participation dans tous les domaines, notamment à la faveur des décisions prises sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a précisé la même source.

"La ministre participera également à plusieurs activités organisées en marge de cette session, à travers des interventions au nom de l'Algérie lors d'événements parallèles et la tenue de rencontres bilatérales avec les ministres de pays amis et frères", selon le communiqué.

La ministre mettra également en exergue l'expérience algérienne lors de sa participation à un événement parallèle organisé par la Ligue arabe, en partenariat avec le Conseil saoudien des affaires de la famille, sur le thème "Valoriser l'économie des soins : évaluation du travail rémunéré et non rémunéré", ainsi qu'à un autre événement parallèle organisé par la Ligue arabe, en partenariat avec le ministère omanais du Développement social, intitulé "La femme arabe vers la créativité et l'innovation : l'ère de la révolution industrielle", selon le communiqué.

En marge des travaux de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, Mme Mouloudji "aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues de pays frères et amis dans le cadre du renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun", conclut le communiqué.