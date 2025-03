Algérie: Bourse d'Alger - Introduction de la BDL en bourse jeudi prochain

Alger — Le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada annoncé lundi à Alger, l'introduction jeudi prochain de la Banque du développement local (BDL) à la Bourse d'Alger, qualifiant de "très réussie" l'opération de souscription de cette banque publique.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats de la souscription aux actions de la BDL, dont la période de l'offre s'est étalée du 20 janvier au 20 février 2025, M. Bouzenada a précisé que "l'introduction officielle de la banque en bourse aura lieu jeudi prochain dans le compartiment principal du marché des capitaux, où les actionnaires pourront commencer à négocier les actions sous le ticker BDL".

Concernant l'opération de souscription qu'il a qualifiée de "très réussie", le même responsable a fait savoir que la demande avait dépassé l'offre de 21,74 %, soit 53,8 millions d'actions demandées, contre 44,2 millions mises en vente au prix de 1.400 DA, ce qui représente 30 % du capital de la banque.

Le montant total collecté s'est élevé à plus de 75,33 milliards DA, alors que l'objectif fixé par la banque était de 61,88 milliards DA, d'où le remboursement par la BDL de certains souscripteurs n'ayant pas pu obtenir d'actions en raison d'une demande excédentaire.

Les actions mis en ventes, ont été acquises par 27.418 souscripteurs, dont 26.489 personnes physiques, (plus de 35 millions d'actions d'une valeur dépassant 49 milliard da), 911 personnes morales (plus de 1.5 millions d'actions pour plus de 10 milliards da), et 18 investisseurs professionnels, (plus de 7.6 millions d'actions d'une valeur de plus de 2 milliards da).

Cette opération a été établie via les intermédiaires en bourse, selon le responsable qui a précisé que le taux de souscription auprès de la BDL était de 64,49 %, suivie du Crédit populaire d'Algérie (CPA) (19 %), de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (18,14 %), de la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR) (près de 7%) et la Banque national d'Algérie (BNA) (près de 7 %).

Par ailleurs, la souscription a été également effectuée via les agences de la Caisse nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP)- Banque avec 5,37% et Société Générale (0,6 %), tandis qu'aucune opération n'a été enregistrée à travers "Tell Market" et "Invest Market", ajoute M. Bouzenada.

Quant à la répartition géographique, cinq (5) wilayas ont acquis 53% du total des souscriptions, Alger en tête avec 26%, suivie de Tizi Ouzou (9,51%), Sétif (6,13%), Oran (5,70%) et Béjaia (5,61%).

La valeur marchande de la Bourse d'Alger atteindra 750 milliards de DA

A cette occasion, le président de la "Cosob", a révélé que l'ouverture du capital de la BDL permettrait d'augmenter la valeur marchande de la Bourse d'Alger, "pour la première fois, de 43%, pour atteindre environ 750 milliards da".

"Ces résultats ascendants reflètent l'intérêt porté par les citoyens aux opérations de bourse, ce qui permettra d'inciter d'autres sociétés à recourir à ce type de financement, notamment l'opérateur public de téléphonie mobile Djezzy, dont l'introduction en bourse est prévue, durant l'année en cours".

La BDL avait ouvert la souscription en bourse visant à lever un montant de 61,88 milliards de DA, dont 44,2 milliards de DA au titre de l'augmentation du capital et une prime d'émission de 17,86 milliards de DA, ce qui permet de porter son capital de 103,2 milliards de DA à 147,4 milliards de DA.

Pour rappel, le 4 décembre dernier, le Conseil des participations de l'Etat (CPE) a donné son accord pour l'ouverture partielle du capital de la BDL, à hauteur de 30%, en vue de son introduction à la Bourse d'Alger. De son côté, la

Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) a validé la notice d'information concernant l'offre publique de vente, à la fin du même mois.

L'opération d'ouverture du capital de la BDL via la bourse est la deuxième d'une banque publique après celle du Crédit populaire d'Algérie (CPA) en 2024.