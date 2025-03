Madagascar: Concours - Afromada Music Awards en mai

Une grande première à Madagascar, l'« Afromada music awards 2025 » se tiendra le 17 mai à l'Arena Ivandry. « Afromada music awards, un festival international de musique de Madagascar est à la fois un événement culturel et musical marqué par une cérémonie de distinction et de récompenses des artistes de toutes disciplines ainsi que des acteurs du showbiz africain.

Avec des participants venant du continent africain », ont mis en avant les organisateurs. L'événement touchera toutes les régions du grand continent, Afrique de l'est, ouest, centrale, australe et celle du nord. « Ainsi que les diasporas en Europe et aux Etats-Unis, elles se réuniront à Madagascar pour ce grand évènement culturel », ajoute l'organisation.

Des artistes malgaches de renom seront au rendez-vous, tels que Ceasar, Big Mj, Tence Mena, Rim-Ka, Arnaah et beaucoup d'autres. Des artistes de dimension internationale seront aussi présents comme Dj Amaroula, David Tayorault, El Passi, Mary Jo, etc. Si la musique y a toute sa place, « une plateforme d'échange B2B » se tiendra aussi durant l'évènement. « Il y aura vingt-neuf catégories et cinq prix spéciaux », précisent les organisateurs.

Les membres du jury seront composés « d'experts ou professionnels de la culture africaine, des médias et de l'industrie musicale du continent ». Devenu maintenant une tradition dans ce genre de concours, le vote du public est aussi sollicité « par sms ou téléphone, avant et pendant la cérémonie pour une catégorie définie ». C'est sûr, les artistes nationaux vont donc se frotter au niveau africain grâce à « Afromada music awards 2025 ».