Madagascar: Conseil de l'ordre national - Prise de fonction des 12 nouveaux membres

Donatella Rakotonarivo et Vice-amiral Marie Jean Lucien Rakotoarisoa, représentant l'ex-Province d'Antananarivo ; Anaclet Imbiki et Eugène Régis Mangalaza, représentant l'ex-Province de Toamasina ; Général Sylvestre Claude Régis Manakany et Andreas Monique Esoavelomandroso, représentant l'ex-Province de Toliara ; Soudjay Bachir Adehame et Antoine représentant l'ex-Province de Mahajanga ; Charles Raymond Ratongavao et Jean de Dieu Razafimanana, issus de l'ex-Province de Fianarantsoa ; Cécile Marie Ange Manorohanta et Jean représentant l'ex-Province d'Antsiranana.

Ce sont les 12 nouveaux membres du Conseil de l'ordre national Malagasy en raison de 2 membres par Province. La cérémonie marquant l'ouverture de la session ordinaire des membres du Conseil de l'ordre national Malagasy s'est déroulée hier au siège de la Grande Chancellerie à Antsakaviro, en présence du président Andry Rajoelina en sa qualité de Grand Maître de l'ordre national Malagasy.

Cette cérémonie marque également la prise de fonction officielle de ces derniers. Dans sa prise de parole, le Chef de l'Etat a rappelé aux membres de la Grande Chancellerie l'importance de l'engagement et du mérite que doivent démontrer les bénéficiaires des distinctions honorifiques. Il a notamment lancé un appel au renforcement des critères et des règles régissant l'attribution. Ces distinctions doivent être décernées uniquement à ceux et celles qui ont oeuvré d'une manière significative pour la Patrie.

Elles ne sauraient être perçues comme de simples honneurs mais plutôt comme une reconnaissance éminente accordée à ceux dont les actions concrètes et impactantes ont contribué au développement de la Nation ou ont porté haut les couleurs du pays, a-t-il déclaré. Le président de la République entend en effet prioriser les citoyens qui ont oeuvré pour l'honneur et la souveraineté nationale afin qu'ils deviennent des modèles et une source d'inspiration au niveau de la société mais aussi auprès de la génération future.

Cette nouvelle équipe dirigée par le Grand Chancelier Marcel Ranjeva aura donc la lourde tâche d'accomplir une mission importante qui consiste à apporter un nouveau souffle à cette instance rattachée à la Présidence de la République. Ce dernier a souligné que depuis les 65 années d'existence de la Grande Chancellerie, Andry Rajoelina est le premier président de la République à avoir visité le siège pour ouvrir la session ordinaire du Conseil de l'ordre national Malagasy.

A souligner que cette instance fête son 65ème anniversaire cette année. Durant cette cérémonie à Antsakaviro, le président Andry Rajoelina a annoncé qu'il avait été victime d'une intoxication alimentaire lors de son déplacement à Mahajanga dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

A l'entendre, plusieurs personnes ont été hospitalisées à la suite de cet incident. Notre source a fait part d'une vingtaine de victimes dont la majorité sont des proches collaborateurs et entourages directs du couple présidentiel.