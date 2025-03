Madagascar: Performances économiques - Une paupérisation alarmante sur plusieurs décennies

Madagascar n'arrive pas à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Si l'on se réfère aux indicateurs affichés par les institutions nationales et internationales, la situation s'aggrave au fil du temps.

Le constat est implacable : Madagascar s'enfonce dans une spirale de pauvreté qui semble inexorable. Selon la Banque mondiale, le PIB (Produit intérieur brut) par habitant s'est effondré, passant de 812 dollars en 1960 à seulement 456 dollars en 2024. Une chute vertigineuse de 43,84 % en plus de six décennies, illustrant une détérioration continue des conditions de vie.

Pendant ce temps, la croissance économique, trop faible pour inverser la tendance, peine à répondre aux défis d'un pays où la pauvreté touche une majorité écrasante de la population. En 2022, plus de 75 % des Malgaches vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour, un taux qui grimpe à près de 80 % en milieu rural. La pauvreté urbaine, elle, a explosé, bondissant de 22,1 % en 2012 à 55,5 % en 2022.

Dans les villes secondaires, l'augmentation est encore plus brutale : le taux est passé de 46 % à 61 % en une décennie. En cause, la raréfaction des opportunités économiques, la dégradation du climat des affaires et un sous-investissement chronique dans les infrastructures essentielles, notamment l'éducation, la santé et les transports. La précarité de l'emploi et l'informalité croissante du marché du travail aggravent encore la situation.

Trompe l'oeil

La Banque mondiale estime que la croissance économique pourrait atteindre 4,7 % en moyenne entre 2025 et 2027, mais ce chiffre demeure insuffisant pour compenser la croissance démographique et permettre une véritable amélioration du niveau de vie. Le pays souffre également d'un grave déficit de productivité : un travailleur malgache produit trois fois moins que la moyenne en Afrique subsaharienne.

Cette tendance est accentuée par une main-d'oeuvre de moins en moins qualifiée, une fuite des cerveaux alarmante et un système éducatif en crise. Par ailleurs, les problèmes énergétiques constituent un frein majeur au développement économique. Les coupures d'électricité à répétition pénalisent les entreprises et limitent les investissements à long terme. L'absence de politiques énergétiques efficaces compromet la modernisation du tissu industriel et empêche l'émergence de nouveaux secteurs porteurs.

Face à ces défis, un engagement ferme en faveur de réformes structurelles est indispensable. Une meilleure gouvernance, des investissements accrus dans l'éducation et les infrastructures, ainsi qu'une amélioration de l'environnement des affaires pourraient permettre à Madagascar de briser le cercle vicieux de la pauvreté. Sans ces mesures, le pays risque de rester piégé dans une stagnation économique prolongée, avec des conséquences sociales de plus en plus lourdes pour sa population.