Madagascar: Airtel Madagascar/ESTI - Leadership au féminin dans le secteur des STIM

Airtel Madagascar et l'Ecole Supérieure des Technologies de l'Information (ESTI) ont célébré la journée internationale des droits de la femme d'une manière originale.

Les deux entités ont organisé une conférence-débat sur le leadership au féminin pour aborder les défis et les opportunités auxquels les femmes font face dans les secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

Rôle primordial

L'événement qui s'est tenu à l'ESTI Antanimena, a réuni des étudiants, des intervenantes et des experts du leadership au féminin. Parmi les intervenantes, Andriamihaja Razafimahefa, directrice des ressources humaines d'Airtel Madagascar, a parlé du rôle primordial de la femme dans la gestion des équipes. « Le leadership est un enjeu clé pour permettre aux femmes de s'impliquer pleinement dans les décisions stratégiques au sein des équipes, mais aussi de faire entendre leur voix lorsqu'un changement organisationnel se profile ».

Pour ce cadre féminin d'Airtel Madagascar, les femmes peuvent parfaitement intégrer durablement leur contribution dans la bonne gestion d'une entreprise. « Chez Airtel Madagascar, nous croyons fermement que l'intégration des femmes dans les domaines des STIM et leur épanouissement dans le milieu professionnel sont essentiels pour une société moderne et équitable. C'est pourquoi nous nous engageons à soutenir des initiatives comme celle-ci qui offrent aux femmes l'opportunité de développer les qualités nécessaires pour exceller, comme la confiance en soi, la vision, et la persévérance ».

Levier

La conférence a, par ailleurs, permis de souligner l'importance du leadership féminin dans la transformation de ces secteurs des STIM. Selon Tania Corinne Andriatsarafara, le leadership féminin dans les STIM doit être vu comme un levier pour transformer le paysage technologique mondial.

« À l'ESTI, nous formons et accompagnons les jeunes talents en les encourageant à adopter une pensée innovante, à renforcer leur confiance en eux et à relever les défis avec audace et détermination » a-t-elle expliqué. Elle a ajouté : « Les femmes ont un rôle essentiel dans la construction de l'avenir technologique, et nous sommes fiers de collaborer avec Airtel Madagascar pour créer un espace dédié à la réflexion, à l'inspiration et au partage d'expériences sur ce sujet ».

Engagement commun

Cet événement a en tout cas eu le mérite de faire ressortir un engagement commun pour l'égalité des genres en STIM. Et ce, en réunissant des intervenantes inspirantes et des professionnelles du secteur des technologies, de l'ingénierie et des médias qui ont partagé leurs expériences et leurs conseils pour surmonter les défis et ouvrir la voie à une plus grande participation des femmes dans ces domaines.

Une manière de démontrer que les défis sont nombreux, mais il est essentiel de créer des environnements où les femmes se sentent écoutées, respectées et soutenues dans leur parcours professionnel. Les compétences en leadership féminin sont la clé pour faire face à ces défis et pour garantir une présence durable des femmes dans les STIM.