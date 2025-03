Madagascar: Seed Transformation Program - L'appel pour la cohorte 2025 lancé

Les leaders d'entreprises désireux de bénéficier du programme ont jusqu'au 1er mai 2025 pour soumissionner.

« Je pense que la force de ce programme c'est qu'il permet de faire un reset dans sa manière d'envisager son entreprise, surtout en termes de vision ». Propos d'Arnaud Andriantsitohaina, Directeur général auprès de la société Malagasy Prochimad qui témoignent de l'importance du Seed Transformation Programme (STP). Alumni de ce programme en leadership d'entreprise, ce jeune patron met également en avant la « logique panafricaine » de la STP.

Une logique qui se manifeste par une interaction avec des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises du continent africain. Des acteurs qui« partagent (dans leur globalité) les mêmes problématiques et contextes socio-économiques ». La dimension panafricaine a également été soulignée par Faranah Goulamaly, CEO chez Les ateliers Feel Good qui est également une alumni. « Les séances d'immersion dans les pays d'Afrique permettent aux participants du programme d'échanger et de brainstormer sur les challenges et les contextes du continent. », a-t-elle noté.

Les témoignages des bénéficiaires de la Seed Transformation Program attestent du très haut niveau de formation qui est dispensée par des Professeurs et des conseillers de l'Université de Stanford, berceau des géants de la Silicon Valley comme Google, Hewlett Packard (HP) ou encore Nvidia de Jensen Huang.

Particulier

Une séance d'information sur le programme s'est déroulée à Anosy hier. L'événement a constitué une opportunité pour les bénéficiaires de témoigner des impacts du programme sur eux, leurs entreprises et leurs affaires. C'était également une occasion pour le public présent de poser des questions et de s'informer davantage sur le programme.

Il convient de noter que le programme vise exclusivement les entreprises déjà établies avec un revenu annuel compris entre 300 000 et quinze millions de dollars. La STP s'ouvre aux fondateurs, PDG d'entreprises commerciales et d'entreprises sociales axées sur le marché, disposant d'un potentiel d'impact. Divers thématiques entrent dans le cadre d'une cohorte.

Notamment, les finances, le marketing et la vente, la gouvernance ou encore la stratégie. Une des particularités du programme de formation réside dans l'implication de certains membres de l'équipe dirigeante d'une entreprise. L'approche permet aux dirigeants et dirigés d'avoir une même vision du développement de leur structure. Ce qui permet d'implémenter plus facilement les stratégies et plans d'action devant servir à l'atteinte des objectifs.