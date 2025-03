Madagascar: CTM/Mada-Ozi - Un partenariat pour apporter une nouvelle dynamique à l'industrie touristique

Une convention de partenariat stratégique entre la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM), représentée par son PCA Tojo Lytah Razafimahefa et Mada-Ozi, représenté par son directeur général Michel Lazasoa, a été signée tout récemment.

Cette collaboration vise à apporter une nouvelle dynamique à l'industrie touristique à Madagascar en dotant les acteurs oeuvrant dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation des outils stratégiques et techniques de pointe, a-t-on appris. Ce partenariat repose entre autres sur la mise en place d'un dispositif d'intelligence économique, le renforcement de l'appui décisionnel et le soutien technique aux opérateurs touristiques.

En effet, d'aucuns reconnaissent que le tourisme est un secteur porteur et stratégique contribuant au développement socio-économique du pays mais nécessite l'implication de toutes les parties prenantes pour assurer son expansion. D'où l'importance de ce partenariat avec Mada-Ozi qui est une société en charge de l'émission en ligne de Visa pour Madagascar.

Améliorer la compétitivité

Dans le cadre de cette collaboration, une veille informationnelle efficace et pertinente sera mise en place pour mieux anticiper les tendances du marché et ajuster les stratégies des acteurs du tourisme. En outre, un accompagnement stratégique sera fourni aux opérateurs membres de la confédération afin de les aider à faire face aux enjeux et aux opportunités du marché touristique. L'objectif consiste à optimiser la prise de décision des professionnels du secteur et d'améliorer leur compétitivité, a-t-on fait savoir.

Les deux parties s'engagent ainsi à conjuguer leurs compétences et expertises pour contribuer au développement durable du tourisme à Madagascar tout en renforçant la position de la Grande île comme une destination touristique de premier plan. Ce partenariat vise également à consolider les bases d'un écosystème touristique plus résilient et compétitif, au service des professionnels du tourisme et du développement économique du pays, a-t-on conclu.