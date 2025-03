Madagascar: Motocross/Championnatde Madagascar - Miaro et Jeremy, au guidon de la marque Fantic

La marque italienne Fantic, spécialiste des sports motos depuis 1968, fait son entrée officielle à Madagascar. Lors d'une conférence de presse organisée hier par Funbike, concessionnaire exclusif de la marque dans le pays, l'annonce a été faite en grande pompe.

Deux jeunes pilotes prometteurs, Miaro Razafimahefa et Jeremy Rakotoarimanana, représenteront Fantic lors des prochaines manches du Championnat de Madagascar de motocross, respectivement en catégorie Elite 1 et Elite 2. « C'est officiel, Fantic est désormais disponible à Madagascar. Cette nouvelle marque sera aux côtés de notre Sherco », a déclaré Tsirava Razafimahefa, fondateur de Funbike, lors de la conférence.

« Funbike est fier d'être l'importateur exclusif de cette marque emblématique ». Tsitsi a également souligné l'enthousiasme de l'équipe à développer le motocross et l'enduro dans le pays, tout en explorant d'autres disciplines, notamment le côté routier. Miaro Razafimahefa, 250cc 4 temps, et Jeremy Rakotoarimanana, 125cc 2 temps, ont été officiellement présentés comme les pilotes phares de la marque. « Miaro évoluera en catégorie Elite 1, tandis que Jeremy sera en Elite 2. Nous sommes confiants en leur capacité à représenter Fantic avec brio. Ce sont deux jeunes pilotes au potentiel immense », a expliqué Dadou Razafindrakotohasina.

Passion et performance

« Fantic a été fondée en 1968 à Barzago, près de Milan, par Henri Keppel et Mario Agrati, deux passionnés d'enduro. Très vite, la marque s'est distinguée en remportant de nombreux championnats mondiaux et européens, notamment avec des pilotes légendaires comme Yann Cadoré. Après des années de hauts et de bas, Fantic a été relancée en 2012 par un consortium d'industriels italiens déterminés à redonner ses lettres de noblesse à cette marque mythique », a fait savoir Jean-Luc Poisson, représentant de la marque.

Aujourd'hui, Fantic est présente sur plusieurs fronts : en Moto2, en championnat du monde d'enduro avec deux équipes officielles, et dans de nombreux championnats nationaux, notamment en Italie, en France, en Espagne, et désormais à Madagascar. « Avec son relief unique, Madagascar est un terrain de jeu idéal pour le motocross et l'enduro. Funbike sera un excellent ambassadeur pour notre marque ici », a-t-il ajouté. Bien que les motos Fantic ne soient pas encore arrivées sur le sol malgache, leur livraison est prévue dans les prochaines semaines.