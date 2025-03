Madagascar: Corps des sapeurs-pompiers - Formations des lycéens de Tana aux gestes de premiers secours

En cas d'accidents ou de situations d'urgence, la réactivité des témoins et l'exécution correcte des gestes de premiers secours peuvent sauver la vie des victimes.

Une série de formations aux gestes de premiers secours se tient depuis le début de ce mois de mars au profit des élèves de plusieurs lycées d'Antananarivo. A raison de 20 élèves par séance, les lycéens suivent une séance de formation animée par les éléments issus du Corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo, permettant aux élèves de se familiariser avec les gestes qui sauvent en cas d'urgence.

Les jeunes sont ainsi accompagnés dans l'assimilation et la mise en pratique des gestes de premiers secours, leur permettant de réagir efficacement face aux situations d'urgence comme les cas d'accidents mettant en présence de victimes en situation d'inconscience, d'arrêt cardiaque ou d'arrêt respiratoire, ou encore en cas d'étouffement et autres situation d'urgence nécessitant une réaction rapide de la part des témoins et une exécution correcte des gestes qui sauvent.

Depuis le début de la mise en oeuvre de cette initiative, les sapeurs-pompiers, avec l'appui du Lions club, ont déjà pu tenir plusieurs séances. Les élèves du lycée Gallieni à Andohalo et ceux du lycée Jules Ferry, à Faravohitra, ont participé à une séance tenue au lycée Andohalo le samedi 1er mars 2025, tandis que les élèves du Lycée de Jean Joseph Rabearivelo à Analakely et ceux du Lycée Moderne Ampefiloha, ont assisté à une autre, tenue au lycée Rabearivelo le samedi 8 mars.

D'autres séances sont encore prévues dans les jours et semaines à venir, dont une au profit des élèves du Lycée Analamahitsy le samedi 15 mars et deux autres, respectivement le samedi 22 mars pour le Lycée Nanisana et samedi 5 Avril 2025 pour le Lycée Ambohimanarina.