Cameroun: «We the north, souffle et regards» - Le photographe Desy Danga montre le nord du pays

La galerie Abali, dans le centre-ville de Yaoundé, accueille depuis le 8 mars 2025 l'exposition We the north, souffle et regards du photographe camerounais Desy Danga. Pendant un peu plus d'un mois, jusqu'au 20 avril prochain, les visiteurs pourront découvrir un quotidien plutôt chaleureux des populations du nord du pays, malgré les crises sécuritaires et climatiques qui y sévissent.

Avec son appareil, Desy Danga dépeint une réalité colorée du nord Cameroun. Ses photos ensoleillées capturent la générosité des populations locales, malgré la rudesse de la vie. L'artiste confie :

« Les insécurités environnementales, les insécurités physiques même dans le conflit, tout le monde le vit au quotidien. Mais tu vas toujours te rendre compte que le sourire ne quitte jamais ces gens. Et finalement, ça a créé une sorte de générosité et d'humanité, même chez les peuples du Nord, parce que ce sont des gens qui ont le sourire et la bienvenue faciles. »

Une population résiliente donc, même si le photographe n'aime pas ce mot. C'est pourtant le titre donné à un cliché qui captive Leslie Ngouonzoh. Cette mère de famille vient du village Tourou, près du Nigeria où sévit Boko Haram. « Voir une femme qui a accepté de subir cette souffrance-là en voulant justement rester chez elle, et s'assumer, ça prouve en fait qu'elle se sent à l'aise où elle est, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve », confie-t-elle.

En dehors de portraits de personnes du nord du Cameroun, l'exposition propose de vivre des photos d'événements culturels comme la danse initiatique du peuple faro, ou encore la lutte des guerriers Massa. Des images très expressives selon Audrin Moyo, photographe.