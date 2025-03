Soudan: Les Nubas organisent une réunion de masse pour faire face aux complots fomentés contre leur région

Khartoum — Le peuple Nouba de l'État de Khartoum a organisé une réunion de masse pour unir les rangs et faire face aux conspirations en cours contre la région des monts Nuba et la transformer en un refuge pour la milice terroriste Al-Dagalo et déplacer la population indigène et la remplacer par des Arabes de la diaspora selon un plan transmis par Abdel Aziz Al-Hilu.

Le gouverneur de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a participé à la réunion organisée par l'Union des Fils des Monts Nuba, dirigée par le chef supreme des monts Nouba, en présence des dirigeants de l'administration autochtone, sous le slogan (Ensemble, nous recherchons la stabilité).

Le représentant du peuple Nuba dans l'État de Khartoum a confirmé leur cohésion et leur position en tant que barrière solide derrière leurs forces armées et leurs dirigeants pour vaincre la milice rebelle, soulignant leur adhésion rapide aux rangs de la résistance populaire appelée par le peuple soudanais à soutenir les forces armées pour défendre la foi et la patrie.

Le représentant de l'Assemblée générale des Noubas de l'État de Khartoum, Hassan Mosa a confirmé leur détermination et leur unité pour faire face à l'accord entre Al-Hilu et Al-Dagalo visant à mettre en oeuvre un agenda étranger et à créer la guerre et le chaos dans les montagnes dans le but de piller leurs richesses. Il a appelé à surmonter toutes les conspirations fomentées par les pays d'agression et ceux qui guettent le Soudan et son peuple.