Soudan: Gedaref salue les services de l'hôpital mobile américain

Gadarif — Le directeur général du ministère de la Santé et du Développement social de l'État de Gedaref, ministre en charge Dr. Ahmed Al-Amin Adam a déclaré que l'hôpital mobile de l'organisation américaine 'Samaritan's Purse' fournissait d'excellents services aux citoyens et aux expatriés de l'État, en plus de sa contribution à la réduction de la pression sur les établissements de santé.

Il a souligné que la fréquence quotidienne de l'hôpital est de 100 à 120 entretiens gratuits, indiquant que les services continueront à travers l'hôpital en coordination avec l'organisation pendant la période la plus longue possible pour contribuer à fournir de bons services à un large segment de ceux qui visitent l'hôpital.

Lors de sa rencontre lundi dans son bureau avec Mme Candris, directrice administrative de l'hôpital, le ministre a apprécié les interventions de l'hôpital en termes de localisation de services médicaux de haute qualité, en plus de contribuer à la formation du personnel médical travaillant dans l'État et effectuant de nombreuses opérations chirurgicales, notamment en obstétrique et gynécologie, soulignant l'importance d'étendre la coopération entre les deux parties en ouvrant un bureau permanent pour l'organisation dans l'État et en augmentant les services fournis.

Mme Candris a souligné que l'hôpital mobile continuera à fournir les services qu'il fournit au public de l'État et bénéficiera du personnel médical en activité et le transfert de l'expertise, louant le niveau de coopération et de coordination avec le ministère de la Santé de l'État dans les services fournis par l'hôpital, notant les excellents services qu'il a fournis et sa contribution à la réduction de la pression sur les institutions de santé.