Soudan: Malgré la guerre, l'enseignement supérieur fournissent au marché du travail plus de 58 000 diplômés

Port Soudan — L'Administration Générale de l'Admission, de l'Evaluation et de l'Accréditation des Certificats au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a révélé la remise des diplômes de plus de 58 000 étudiants et étudiantes au cours des deux années précédentes, malgré les défis de la guerre et le ciblage systématique des infrastructures des établissements d'enseignement par les milices des Forces de Soutien Rapide-FSR.

Prof. Mohamed Hassan Dahab, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné, lors de sa rencontre avec Dr Hanan directrice générale des admissions, l'importance des efforts concertés pour assurer la continuité du processus éducatif, affirmant l'engagement du ministère à oeuvrer pour trouver toutes les solutions qui permettent aux étudiants de terminer leurs études malgré les défis.

Il a déclaré que ce résultat reflète la détermination des dirigeants de l'État, du ministère, des étudiants et des organismes éducatifs à surmonter les défis imposés par la guerre. Il a également appelé toutes les parties concernées à soutenir le secteur de l'enseignement supérieur en tant que pilier fondamental pour la construction de l'avenir du pays.

Dr. Hanan Zain Al-Abidin a annoncé l'obtention du diplôme de 58 512 étudiants et étudiantes en licence dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés pour les années 2023-2024, notant que les facultés de médecine et de santé ont enregistré le pourcentage le plus élevé de diplômés avec 21 649 étudiants et étudiantes.