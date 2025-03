Soudan: Le PAM se prépare à distribuer des vivres aux déplacés internes dans l'unité d'Abri

Abri — Le directeur de l'unité administrative d'Abri dans la localité de Halfa 9Etat du Nord), M. Walid Saleh Khalil, lors de sa réunion lundi dans son bureau avec la délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dirigée par Mohammed Mudawi, a été rassuré sur les dernières dispositions du PAM pour distribuer des quantités de vivres aux déplacés dans les zones et villages de l'unité d'Abri.

Le directeur de l'unité a souligné la volonté de l'unité de coopérer et de coordonner étroitement et de surmonter tous les obstacles et de permettre à la délégation du PAM de distribuer des vivres et de l'aide aux déplacés.

De son côté, Mohammed Mudawi, responsable de (PAM) a déclaré à la SUNA que les vivres qui seront distribués aux personnes déplacées contiennent du maïs, de l'huile, des lentilles et du sel, en plus de la distribution de vivres d'urgence pour les enfants de moins de cinq ans, les nourrissons et les femmes enceintes.

Il a souligné la poursuite des efforts et des services du PAM dans l'unité administrative d'Abri, en particulier le projet d'urgence de blé, la nutrition scolaire et la nutrition à l'hôpital d'Abri.