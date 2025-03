Soudan: Protocole d'accord entre l'Université de Kassala et l'Université de Konya en Turquie dans le domaine de l'agriculture moderne

Le gouverneur par intérim de Kassala, le Maj-Gen. à la retraite, Al-Sadig Mohamed Al-Azraq a examiné les termes du mémorandum de coopération signé entre l'Université de Kassala et l'Université d'agriculture et d'alimentation de Konya en Turquie.

C'était lors de sa rencontre avec la délégation universitaire turque dirigée par Prof. Muhammad Kilij, PDG de l'université, et le Dr Qalham Basabish, conseiller pédagogique à l'ambassade de Turquie, en présence du ministre de l'Agriculture de l'État, Dr Khidir Ramadan, et la Prof Mme Amani Abdel Marouf, rectrice de l'université de Kassala, qui ont passé en revue les aspects les plus importants du protocole d'accord, qui comprennent la création de laboratoires modernes pour produire des semences améliorées et lutter contre les maladies, l'échange d'enseignants et d'étudiants et l'acquisition d'expérience en agriculture moderne auprès des agriculteurs turcs, en plus d'amener des investisseurs pour produire des semences améliorées et une agriculture moderne à Kassala par l'intermédiaire de l'université.

Elle a exprimé l'espoir que l'accord aurait un impact positif et bénéfique sur l'État et l'université et serait mis en oeuvre directement sur le terrain. De son côté, le chef de la délégation universitaire turque a souligné la volonté de l'université de conclure de tels partenariats, en mettant l'accent sur l'amélioration des semences, l'agriculture moderne et les systèmes d'irrigation.