Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - L'Ajid réunit les femmes autour du nzango

Une sensibilisation à la loi Mouebara et un mini-tournoi de nzango ont été au menu des réjouissances des femmes du sixième arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ce, en présence de Junior Ibara, président d'honneur de l'association éponyme.

Femme active et engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, Bernadette Bephangayahou, présidente de Solidarité, disponibilité des oeuvres sociales, a fait une sensibilisation à l'endroit des femmes sur la loi n° 19-2022 dite loi Mouebara, du 4 mai 2022, portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Les différents types de violences et les peines qu'encourent les auteurs ont été les principaux axes de sa communication étayée d'exemples et de cas palpables rencontrés et vécus en société.

Exhortant les femmes à briser la loi du silence en dénonçant les violences subies devant des juridictions et des autorités compétentes, l'oratrice veut que les femmes adoptent désormais des comportements nouveaux et des attitudes courageuses « Ce n'est qu'en dénonçant les violences que nous pouvons y en mettre un terme », est-elle convaincue.

Dénommé Chalenge loi Mouebara, le mini-tournoi de nzango a réuni les équipes de l'association les Amis de Junior Ibara pour le développement (Ajid), Femmes sociales, UJR sport nzango et Pajodi. La finale qui a opposé UJR sport nzango à Pajodi a été remportée par cette dernière sur le score de 42 à 32. Une compétition qui a permis aux femmes et aux filles pratiquant le nzango de raffermir leurs liens à travers ce sport, facteur d'unification des peuples. Ainsi, dans un élan d'amitié et de solidarité, les femmes de Ngoyo ont célébré le 8 mars en mettant en avant le credo « Tous unis pour la défense des droits des femmes ». Si la coupe mise en compétition est revenue à l'équipe de Pajodi, les autres formations ont également reçu des récompenses diverses.

Signalons que l'association Ajid veut susciter et promouvoir l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les membres, entreprendre toute activité qui concourt au bien-être social des membres, soutenir et accompagner la vision de Junior Ibara, promouvoir la formation et la rééducation de la couche juvénile, octroyer l'aide sociale à la population démunie, participer à l'assainissement de l'arrondissement 6 Ngoyo, protéger l'enfant et la femme, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, épidémiques et pandémiques, oeuvrer pour la promotion culturelle...