Congo-Brazzaville: L'ARPCE au MWC Barcelone 2025 - Vers un développement numérique stratégique pour le pays

À l'heure où les technologies numériques redéfinissent l'économie mondiale, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a représenté le Congo au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, du 3 au 6 mars. La délégation, conduite par Louis-Marc Sakala, a participé à ce rendez-vous incontournable qui a rassemblé plus de 120 000 professionnels et 2 700 exposants venus de 205 pays pour explorer les innovations qui façonneront l'avenir connecté du monde.

La nouvelle édition du MWC s'est particulièrement distinguée par les progrès significatifs liés à l'évolution de la 5G vers la version 17, visant à optimiser les infrastructures pour les rendre plus performantes et adaptées aux défis numériques contemporains. Un ensemble d'innovations destinées à transformer des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture et l'industrie.

Dès l'ouverture du congrès, la délégation congolaise a assisté à la conférence inaugurale présentant l'initiative « Open Gateway » de la GSMA (Global system for mobile communications). La plateforme novatrice permet aux développeurs et fournisseurs de cloud d'exploiter pleinement le potentiel de la 5G, redéfinissant fondamentalement le rôle des opérateurs dans la chaîne de valeur des télécommunications.

« Notre participation à cet événement d'envergure mondiale représente une opportunité unique pour l'ARPCE de s'imprégner des dernières avancées technologiques et d'établir des partenariats stratégiques qui bénéficieront directement à l'écosystème numérique congolais », a souligné le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala. « Les connaissances acquises concernant la gestion du spectre pour la 5G et les stratégies de sécurité numérique nous permettront d'adopter une approche réglementaire adaptée aux réalités de notre marché tout en anticipant les évolutions futures », a-t-il soutenu.

Points forts des sessions stratégiques

La délégation congolaise a participé à plusieurs conférences d'importance pour le développement numérique du pays. Parmi les temps forts, la session sur la capacité des réseaux à accueillir 35 milliards d'appareils d'ici à 2030 a fourni des perspectives essentielles pour un marché en expansion comme celui du Congo.

La table ronde dédiée aux villes intelligentes a présenté des opportunités concrètes pour diversifier les revenus des opérateurs au-delà des services traditionnels, grâce à l'intégration de l'IA, de l'IoT et des solutions de paiement mobile dans la gestion urbaine.

Lors du sommet sur la sécurité, le régulateur congolais a recueilli des informations cruciales sur les stratégies d'atténuation des risques cybernétiques, particulièrement pertinentes dans un contexte de numérisation accélérée des services.

La session ministérielle sur la gestion du spectre a constitué un moment déterminant, permettant d'analyser les facteurs de succès ayant propulsé certains pays parmi les leaders mondiaux de la 5G. Ces enseignements guideront l'ARPCE dans l'optimisation de cette ressource stratégique pour le développement des communications électroniques au Congo.

Des rencontres bilatérales fructueuses

En marge des conférences, Louis-Marc Sakala a mené plusieurs entretiens stratégiques. Sa rencontre avec le Dr Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), a permis d'aborder l'accessibilité des formations pour les régulateurs francophones, témoignant de son engagement à renforcer les compétences des membres, un serment d'autant plus significatif que Louis Marc Sakala a été nommé en janvier dernier par l'UIT comme l'un des cinq membres du nouveau Conseil d'administration de son réseau de régulation numérique, consacrant ainsi l'expertise congolaise dans l'harmonisation des politiques numériques à l'échelle internationale.

Les discussions avec le groupe Airtel ont exploré les perspectives d'évolution de l'opérateur en Afrique centrale et au Congo en particulier, tandis que les échanges avec SpaceX ont relancé les négociations pour une éventuelle implantation au Congo - une opportunité qui enrichirait considérablement l'offre de connectivité nationale.

La participation de l'ARPCE au MWC 2025 s'inscrit dans une stratégie d'intégration du Congo dans l'économie numérique mondiale. Les connaissances acquises orienteront, sans doute, l'élaboration de politiques réglementaires adaptées au marché local tout en intégrant les tendances mondiales. L'ARPCE renforce ainsi sa capacité à créer un environnement propice au développement des communications électroniques et à l'émergence de services innovants pour les citoyens congolais.