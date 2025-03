Angola: Le pays à la 69ème session de la Commission de la condition de la femme

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, participe lundi, à New York, à la 69ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW 2025).

Selon une note envoyée à l'ANGOP, durant l'événement, la responsable angolaise discutera de la « Stratégie nationale », un programme de l'Exécutif angolais visant l'égalité et l'équité des genres, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, parmi d'autres actions en cours dans le pays.

Outre son intervention lors du débat général, la gouvernante angolaise participera à plusieurs réunions de haut niveau, tables rondes et réunions bilatérales avec des homologues et des représentants d'organisations internationales, dont la directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA pour les politiques, le plaidoyer et les connaissances, Christine Stegling.

L'agenda prévoit également une réunion avec les ministres responsables des questions de genre au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Selon le document, l'adoption de la « Déclaration politique » est prévue pour aujourd'hui, un document qui examinera et évaluera la mise en oeuvre de la Déclaration et de la Plate-forme d'action de Pékin, en soulignant les défis actuels et les stratégies pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

La délégation angolaise à cet événement de quatre jours comprend la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, le représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU, Francisco José da Cruz, ainsi que d'autres fonctionnaires.