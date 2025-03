Congo-Kinshasa: Kasai Central - Des maisons incendiées à Tshibala après le meurtre d'un élève

La mission Tshibala, située dans le territoire de Kazumba au Kasai Central, a été le théâtre de violences après le meurtre d'un élève poignardé lors d'une altercation. Selon des sources locales, le drame s'est produit lorsqu'un jeune homme armé d'un couteau a tenté d'arracher le téléphone de la victime avant de la poignarder mortellement. Cet acte a déclenché des représailles de la part de la famille de l'élève tué, qui a incendié plusieurs habitations, une église et un moulin dans la cité.

La situation, qui était très tendue, s'est apaisée après l'intervention des autorités locales et l'arrestation du meurtrier présumé. Sosthène Kambidi, député provincial élu de la région, dit avoir joué un rôle dans le retour au calme. Il explique :

« La tension était à son comble. En tant que notable du coin et élu, nous sommes intervenus pour calmer la situation. Elle s'est relativement calmée et la famille est allée enterrer le corps de l'élève tué dans la maison des parents du meurtrier présumé. »

Le député provincial a également salué l'intervention de la police et des militaires de l'auditorat, qui ont procédé à plusieurs arrestations et sécurisé le meurtrier présumé. Ce dernier sera jugé pour son acte, et une audience foraine est envisagée pour que justice soit rendue publiquement.

« Nous saluons l'action de la Police qui a mis la main sur le meurtrier présumé qu'on voulait amener à Kananga. Mais nous leur avons demandé de le garder. Hier, nous avons demandé et nous allons mobiliser les moyens pour qu'une audience foraine soit organisée à Tshibala et que le meurtrier présumé soit condamné devant femmes, enfants et entourage qui l'ont vu commettre ce forfait. »

Les représailles ont laissé de nombreuses familles sans abri, plusieurs habitations ayant été incendiées. Selon Sosthène Kambidi, une évaluation est en cours pour mesurer l'ampleur des dégâts et identifier les besoins des personnes touchées. Il appelle le gouvernement provincial à intervenir rapidement pour venir en aide aux sinistrés.

« Sur le plan humanitaire, comme il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, une évaluation est en cours. Nous espérons que le gouvernement provincial fera quelque chose. Nous-mêmes, nous ferons ce qui peut être possible pour les gens qui dorment à la belle étoile. »

Le député provincial appelle la population au calme et à laisser la justice suivre son cours. Il insiste sur l'importance de juger le meurtrier présumé dans la localité même, afin de restaurer la confiance des habitants et de montrer que justice sera rendue.