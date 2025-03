Guinée: Fatoumata Binta Barry, nouvelle Cheffe de cabinet du ministère de l'économie et des finances prend fonction

Ce lundi 10 mars 2025, s'est tenu au Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) une cérémonie de passation de service entre Morlaye Soumah, Chef de cabinet sortant et Fatoumata Binta Barry, Cheffe de cabinet entrante.

Le Chef de cabinet sortant, affirme qu'il a l'impression d'avoir passé 10 ans de sa carrière auprès de son ministre.

<< Auprès de Monsieur le ministre Mourana, j'ai l'impression avoir passé 10 ans de ma carrière. Chaque jour, auprès de lui, c'est des leçons et une forme de management que j'ai vraiment découvert. Et je reste convaincu que ça va me servir pour le reste de ma carrière. Mes remerciements également à ma famille, ma mère qui ont accepté de vivre ces moments avec moi. Et c'était des moments de pression, ils m'ont soutenu par les prières et des conseils >>, a-t-il fait savoir.

Fatoumata Binta Barry, Cheffe de cabinet entrante s'engage à travailler avec détermination en suivant les orientations de son ministre.

<< Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, Général Mamadi Doumbouya ainsi qu'au premier ministre, Monsieur Amadou Oury Bah et le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Mourana Soumah pour la confiance qu'ils m'accordent en me confiant cette responsabilité au sein d'un département stratégique particulièrement en cette période de refondation nationale.

Je salue l'engagement du Président de la transition en faveur de la promotion des femmes aux postes de décision avec plus de 48% des femmes nommées récemment au poste de chef de cabinet, une première dans l'histoire de notre pays. Je m'engage à travailler avec détermination en suivant les orientations de Monsieur le ministre Mourana Soumah et la vision du CNRD afin de contribuer efficacement à la fin de notre mission commune >>, s'est engagé la Cheffe de cabinet.

Elle conclut en précisant que ce travail ne pourra réussir sans la collaboration active avec l'ensemble des cadres du ministère de l'économie et des finances, en particulier ceux du cabinet.