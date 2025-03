Afrique: Classement des 500 premières entreprises du continent - Le Sénégal bien représenté avec Sonatel, Senelec, Vivo Energy Sénégal, Total Energy...

L'hebdomadaire Jeune Afrique » a dévoilé ce 10 mars 2025, son classement des 500 premières entreprises africaines. Le Sénégal est bien représenté avec la Sonatel, Senelec, Vivo Energy, Total Energy Marketing. Il y a aussi des entreprises minières.

«Jeune Afrique publie aujourd'hui la 26e édition de son classement exclusif des 500 plus grandes entreprises d'Afrique : 500 Champions africains. Après une croissance cumulative de près de 25 % en deux ans, l'activité des entreprises du classement s'est stabilisée, avec un chiffre d'affaires total de 736,8 milliards de dollars, enregistrant un recul de 3,1 % par rapport à l'édition 2024. Cette stagnation s'inscrit dans un contexte mondial difficile, marqué par une croissance faible et des prix des matières premières en baisse », explique l'hebdomadaire.

Le dossier met en lumière les grandes tendances économiques, l'impact des turbulences macroéconomiques et la résilience des géants du continent dans un environnement mondial en pleine évolution.

«Le Sénégal compte plusieurs entreprises en forte progression dans le classement. Le groupe Sonatel, acteur clé du secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest, se distingue par une croissance organique de 11,4 % en franc CFA en 2023, lui permettant de gagner 10 places et de se hisser au 57e rang.

Selon la même source, d'autres champions sénégalais confirment leur solidité, notamment Senelec (109e), qui joue un rôle central dans le développement énergétique du pays, ainsi que Vivo Energy Sénégal (157e), Orange Sénégal (159e) et TotalEnergies Marketing Sénégal (185e), qui consolident leur présence dans le paysage économique national », révèle Jeune Afrique.

L'hebdomadaire basé à Paris ajoute que le secteur minier se distingue avec la Sabodala-Massawa Mine (261e) et Mako Mine (469e). Avec une économie portée par la résilience de ses entreprises et des investissements soutenus, note Jeune Afrique, le Sénégal continue de renforcer son attractivité sur la scène continentale.

Selon Jeune Afrique, cette édition met en évidence les effets des turbulences macroéconomiques qui ont pesé sur les grandes entreprises africaines. Les dévaluations monétaires en Égypte et au Nigeria ont particulièrement impacté les performances des entreprises locales, affectant leurs chiffres d'a aires exprimés en dollars.

Par ailleurs, la baisse des prix des matières premières a fragilisé les secteurs minier et pétrolier, tandis que l'Afrique du Sud, bien qu'elle demeure le pays le plus représenté dans le classement, voit son influence diminuer progressivement. En dépit de ces défis, de nombreuses entreprises africaines démontrent une formidable capacité à s'adapter aux changements du marché et à rechercher de nouvelles opportunités de croissance.

Le classement repose sur une analyse détaillée de près de 1 300 entreprises africaines, scrutant leurs performances financières sur la base de leurs chiffres d'a aires pour l'exercice 2023. Les données sont collectées à partir de sources officielles et vérifiées, puis converties en dollars américains au taux de change en vigueur à la clôture de chaque exercice fiscal. L'objectif est d'offrir une photographie fiable et exhaustive de l'économie africaine en excluant les secteurs financier et assurantiel, qui font l'objet d'une analyse distincte.

« Cela fait plus de 25 ans que Jeune Afrique analyse les performances des champions continentaux. Le constat est clair : leur développement reste insuffisant face aux défis et aux opportunités du marché. Pour libérer la croissance africaine, un new deal entre la puissance publique et le secteur privé est crucial. Ces enjeux seront au coeur des débats de l'Africa Ceo Forum à Abidjan les 12 et 13 mai prochains », souligne Amir Ben Yahmed, Ceo de Jeune Afrique Media Group.