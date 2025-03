Cote d'Ivoire: Camille Makosso - Le pasteur sans église devenu influenceur et président des pasteurs évangéliques

Camille Makosso, une figure controversée en Côte d'Ivoire, est un pasteur sans église qui a su conquérir internet grâce à ses 1,4 million d'abonnés sur TikTok et 280 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Makosso TV. Récemment confirmé président de la commission des pasteurs évangéliques du pays, il incarne une nouvelle ère où l'influence numérique et les réseaux sociaux redéfinissent les contours du leadership religieux. Cet article explore son parcours, son ascension, et les défis qu'il représente pour l'Église évangélique ivoirienne.

Camille Makosso : Un Parcours Hors du Commun

À 45 ans, Camille Makosso a vécu plusieurs vies. Ancien détenu pour vol à main armée et escroquerie, il a su rebondir grâce à ses relations avec des figures politiques, dont Mamadou Touré, ministre de la jeunesse et de la promotion de l'emploi-jeunes. Aujourd'hui, il est à la tête d'une confrérie de 10 500 pasteurs évangéliques et dirige une association influente, malgré l'absence d'une église physique. Son royaume ? Les réseaux sociaux, où il cumule près de 2 millions d'abonnés, 12,5 millions de likes et 25 millions de vues.

L'Influence Numérique au Service de la Religion

Camille Makosso a su exploiter les réseaux sociaux pour étendre son influence. Sur TikTok et YouTube, il partage des messages religieux, des conseils de vie et des prédications qui touchent principalement les jeunes. Son style décontracté et ses excentricités lui ont valu une popularité massive, mais aussi des critiques. En mars dernier, il a été confirmé président de la commission des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, une position qu'il a failli perdre en raison de ses frasques répétées.

Un Engagement Controverse

Malgré ses promesses de ne plus être une source de scandale, Camille Makosso reste une figure polarisante. Lors d'un récent conseil de discipline, il a été mis en garde : en cas de récidive, il devra céder sa place à un autre pasteur. Pour certains observateurs, comme le Dr. Hugo Douali, enseignant en psychologie à l'université de Daloa, cette cérémonie n'était qu'une vitrine pour légitimer des pratiques religieuses souvent critiquées.

Les Réactions des Internautes

Sur Facebook, de nombreux internautes ont exprimé leur désaccord avec les méthodes de Camille Makosso. Certains ont qualifié sa cérémonie d'imposture et de mascarade, dénonçant l'utilisation du nom de Christ à des fins politiques. D'autres ont critiqué le silence des leaders religieux face à ce qu'ils considèrent comme un piétinement du christianisme.

Les Enjeux pour l'Église Évangélique

La montée en puissance de figures comme Camille Makosso soulève des questions sur l'avenir de l'Église évangélique en Côte d'Ivoire. Avec près de 4 250 Églises évangéliques rien qu'à Abidjan, le paysage religieux est en pleine mutation. La nouvelle ordonnance de 2024, qui impose aux Églises de déclarer leurs activités et leurs impôts, pourrait également redéfinir les règles du jeu.

Camille Makosso incarne une nouvelle génération de leaders religieux, où l'influence numérique et les réseaux sociaux jouent un rôle central. Bien que controversé, son parcours montre comment internet peut redéfinir les contours du leadership religieux en Afrique. Reste à savoir si cette influence sera durable et bénéfique pour l'Église évangélique ivoirienne.