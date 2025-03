Algérie: Des experts saluent les instructions du président de la République concernant l'accélération de la numérisation des services fiscaux

Alger — Des experts et spécialistes en technologie et en numérisation ont salué les instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la nécessité d'accélérer davantage le projet d'interconnexion numérique des données fiscales nationales avec la base de données numérique nationale, estimant que cette étape permettra de faciliter les transactions dans ce domaine et d'offrir de nombreux avantages à dimension stratégique.

Dans ce cadre, le spécialiste en technologie de l'information, Yazid Aguedal, a mis l'accent sur l'importance d'accélérer cette interconnexion numérique des services fiscaux et des impôts à même de dynamiser l'économie et de faciliter le quotidien des citoyens et des opérateurs économiques.

Il a ajouté que le parachèvement du processus d'interconnexion numérique des données fiscales avec la base de données numérique nationale de différents secteurs revêt une grande importance, tant pour les services que pour l'économie nationale, précisant qu'il s'agit là de la numérisation complète du circuit fiscal et des impôts, afin de numériser toutes les opérations avec la possibilité de réaliser toutes les transactions par paiement électronique.

Les transactions numériques automatisés visent à faciliter les services aux opérateurs économiques et à assurer un accès facile à des informations actualisées, a précisé l'expert.

Le même spécialiste a également fait observer que l'interconnexion entre les différents secteurs des services administratifs et économiques gouvernementaux et les bases de données ainsi que les plateformes numériques des services fiscaux et financiers facilitera toutes les opérations liées au secteur financier et aux autres secteurs, ajoutant qu'en l'absence de coordination numérique, il serait nécessaire de demander des dossiers papier à chaque fois, ce qui amène les citoyens et les opérateurs à se déplacer, retardant ainsi les services.

De son côté, l'expert en technologies de l'information et de la communication (TIC), Younès Grar, a déclaré que les plateformes électroniques sont à même de réduire la charge de travail des employés tout en renforçant la transparence, permettant ainsi au citoyen d'éviter toute manipulation pouvant survenir au cours de ces procédures.

Il a souligné que le fait d'informer le citoyen à chaque étape du processus renforcera la confiance dans l'administration et facilitera les opérations d'investissement.

De son côté, le consultant international en développement économique et expert en technologies numériques, Abderrahmane Hadef a affirmé que cette mesure constitue l'un des piliers essentiels du processus de transformation numérique en Algérie. Cela, ajoute-t-il, marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation numérique en ce qui concerne la gouvernance des données à caractère stratégique et à fort impact économique, à l'instar des secteurs des impôts, des douanes et du domaine de l'Etat.

Il a en outre indiqué que l'interconnexion des données fiscales contribuera à accélérer la modernisation du système fiscal et à le rendre plus efficace, ce qui garantira une plus grande transparence des transactions en réduisant l'intervention humaine. De plus, cela permettra d'effectuer des corrections fiscales de manière automatisée et électronique.

Hadef a estimé que cette avancée prouve que l'Algérie poursuit la modernisation de son système de gouvernance en général, et de la gouvernance du secteur financier en particulier, ce qui permettra d'améliorer la performance administrative.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'accélérer davantage le projet d'interconnexion numérique des données fiscales nationales avec la base de données numérique nationale, afin d'éliminer toute intervention humaine dans la gestion des données.