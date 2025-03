Algérie: Importation d'un million de tête de bétail pour l'Aïd - Importante décision pour le citoyen et pour la préservation du cheptel

Alger — Des associations professionnelles ainsi que des organisations de protection des consommateurs ont grandement salué la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'importation jusqu'à un million de têtes de bétail pour l'Aïd, soulignant dans des déclarations à l'APS que cette décision permettra de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et de protéger le cheptel.

A cet effet, le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a souligné que l'importation d'un million de têtes de bétail est à même de mettre un terme à la flambée des prix enregistrée ces dernières années, ce qui a amené certains citoyens à renoncer à l'accomplissement du rite du sacrifice de l'Aïd El-Adha, considérant que cette décision permettra de couvrir suffisamment la demande sur le marché national et, partant, de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs".

De son côté, l'Organisation algérienne pour la défense du consommateur "HIMAYATEC" a accueilli favorablement la décision d'importation des têtes de bétail, soulignant que "le Président de la République a une nouvelle fois démontré, par cette décision, que la protection du pouvoir d'achat des citoyens est placée au cœur des priorités de l'Etat".

Dans ce cadre, le président de l'association, Mohamed Aïssaoui, a rappelé que l'importation jusqu'à un million de têtes de bétail aura un impact "positif", sur la préservation du cheptel national d'une part et sur la baisse des prix du bétail sur le marché d'autre part, en créant un équilibre entre l'offre et la demande, d'autant plus que la commercialisation du bétail importé sera assurée par des entreprises et organismes publics.

Pour sa part, l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) considère que la décision du Président de la République contribuera à "répondre à la demande du marché et à stabiliser les prix selon le pouvoir d'achat des citoyens".

Impact positif sur le cheptel local

La Fédération nationale des éleveurs (FNE) a salué la décision du Président de la République, qui "aura un impact positif sur les éleveurs dont l'activité a été affectée ces dernières années en raison de la rareté des pluies".

"L'importation profitera à la fois aux éleveurs et aux citoyens", a expliqué le président de la FNE, Djilali Azzaoui, affirmant que cette démarche aura pour effet de combler le déficit enregistré en matière d'offre, mais contribuera également à la stabilité des prix et permettra aux citoyens d'acheter le mouton de l'Aïd.

Et d'ajouter: "Nous sommes optimistes quant à la décision d'importation, qui intervient à une période marquée par d'importantes quantités de pluies, offrant ainsi des pâturages naturels aux éleveurs, ce qui laisse présager une augmentation du nombre de têtes de bétail dès l'année prochaine, accompagnée d'une stabilisation des prix".

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, "l'élaboration d'un cahier des charges pour lancer, dans les plus brefs délais, une consultation internationale avec des pays ayant une capacité d'approvisionnement, pour importer jusqu'à un million de têtes de bétail en prévision de l'Aïd El-Adha", en veillant à ce que ce cahier des charges prévoit un prix plafond.

Il a également ordonné que l'Etat prenne en charge l'importation via ses établissements et organismes spécialisés dans la filière, tout en collaborant avec des coopératives publiques spécialisées au niveau des wilayas, pour la vente des moutons, en coordination avec les instances et établissements habilités à la commercialisation.

En outre, le président de la République a enjoint d'autoriser la vente par l'intermédiaire des services sociaux au sein des établissements et entreprises, lesquels doivent assurer la distribution et la coordination avec les partenaires sociaux.