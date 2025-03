Algérie: APN - Boughali préside une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des femmes

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a présidé, lundi au siège de l'Assemblée, une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des femmes, a indiqué un communiqué de l'APN.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, des vice-présidents de l'APN, de présidents de groupes parlementaires, de présidents de commissions permanentes, de moudjahidate et de fonctionnaires de l'Assemblée.

Dans son allocution, M. Boughali a mis l'accent sur l'importance de cette occasion qui constitue, a-t-il dit, "une opportunité pour rappeler les luttes de la femme algérienne, depuis la résistance populaire et la Guerre de libération, à sa contribution efficace à l'édification de l'Algérie moderne", saluant "sa prise de conscience et son rôle central dans la bataille que nous menons tous pour une Algérie victorieuse, souveraine dans ses décisions et forte de son front social uni et de son économie diversifiée".

Boughali a adressé ses vœux à la femme algérienne en général, et plus particulièrement aux députées, aux fonctionnaires et aux employées de l'Assemblée, mettant en avant "leurs efforts au service de cette institution constitutionnelle et leur contribution à l'édification de l'Etat algérien".

Dans ce cadre, M. Boughali a mis l'accent sur "l'engagement de l'Algérie, depuis l'indépendance, à consacrer les droits et libertés fondamentaux, ce qui a conforté la place de la femme et en a fait un partenaire efficace dans tous les domaines. Aujourd'hui, elle occupe des postes de haut niveau dans la politique, l'administration, la diplomatie et au Parlement, et réalise des succès remarquables à l'échelle internationale, ce qui fait d'elle un partenaire réel et efficace dans la prise de décision et pour opérer les changements dans le processus d'édification et de construction", l'exhortant à "davantage de créativité et d'intégration dans tous les domaines".

Boughali a appelé également les députées de l'Assemblée à "se mobiliser pour poursuivre l'effort législatif et de contrôle en parfaite coordination avec les institutions de l'Etat, afin de relever les défis et faire face à tous les dangers".

Au terme de la cérémonie, M. Boughali a remis aux femmes présentes des présents symboliques, leur souhaitant davantage de réussite, conclut le communiqué.