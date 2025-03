Gabon: Alain-Claude Bilie-By-Nze dévoile son projet de société pour la présidentielle d'avril 2025

Alain-Claude Bilie-By-Nze, président de la plateforme « Ensemble pour le Gabon » et ancien Premier ministre, figure parmi les quatre candidats retenus le 9 mars par la Commission nationale chargée de l'organisation et du contrôle des élections et du référendum (CNOCER) pour l'élection présidentielle d'avril 2025. À l'approche du lancement officiel de la campagne électorale, prévu le 29 mars, il a tenu une rencontre avec la presse et ses partisans, au cours de laquelle il a exposé les grandes orientations de son projet de société.

Se présentant comme un candidat du renouveau et du pragmatisme, Bilie-By-Nze ambitionne de transformer en profondeur les structures économiques, institutionnelles et sociales du pays. Son programme, qui se veut ambitieux et réaliste, repose sur plusieurs axes majeurs destinés à répondre aux défis auxquels le Gabon est confronté.

Lutte contre le chômage des jeunes : un engagement prioritaire

Conscient du rôle central que joue la jeunesse dans le développement du pays, Alain-Claude Bilie-By-Nze place la lutte contre le chômage des jeunes au coeur de son projet présidentiel. Il propose ainsi l'instauration d'un « minimum jeunesse », un dispositif d'accompagnement destiné aux diplômés en quête de leur premier emploi. Cette mesure garantirait aux jeunes en recherche d'emploi une indemnité équivalant à 80 % de la bourse perçue la première année et à 60 % la deuxième année, leur offrant ainsi une sécurité financière temporaire tout en favorisant leur insertion sur le marché du travail.

Mais la vision du candidat ne s'arrête pas là. Face aux difficultés d'accès à l'emploi formel, il mise également sur l'entrepreneuriat comme levier de développement. Pour cela, il envisage la mise en place d'un « kit première entreprise », qui serait attribué aux jeunes n'ayant pas trouvé d'emploi après trois ans de recherche infructueuse. Ce dispositif comprendrait un accompagnement financier et technique pour favoriser la création d'entreprises et encourager l'auto-emploi.

Protection sociale : vers un État plus solidaire

Dans un pays où les inégalités sociales demeurent préoccupantes, Bilie-By-Nze s'engage à renforcer la protection des couches vulnérables Il propose la mise en place d'un « minimum universel » une allocation dédiée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Cette aide permettrait de garantir un niveau de vie décent à ces populations souvent marginalisées et insuffisamment prises en charge par les dispositifs existants.

Le candidat met également l'accent sur une amélioration de l'accès aux soins de santé, en promettant un renforcement des infrastructures hospitalières et une meilleure prise en charge des patients, notamment à travers un accès facilité aux médicaments et aux soins spécialisés

Réformes institutionnelles : vers une gouvernance plus efficace

Alain-Claude Bilie-By-Nze estime que le fonctionnement actuel des institutions gabonaises nécessite une refonte profonde Dans cette optique il propose la suppression du Sénat ainsi que du Conseil économique social et environnemental (CESE) considérés comme des structures coûteuses et redondantes. Cette mesure viserait à réduire les dépenses publiques et à rendre le système législatif plus opérationnel.

Par ailleurs, il prône une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui passerait de 143 à 150 sièges, avec sept sièges spécialement dédiés aux représentants de la diaspora gabonaise. Cette réforme répond à une volonté d'inclure davantage les Gabonais de l'étranger dans la vie politique du pays et de renforcer leur participation aux décisions nationales.

Dans un souci de rationalisation des institutions, le candidat envisage également la suppression de la Médiature de la République ainsi que de certaines autorités administratives indépendantes, jugées peu efficaces et budgétivores.

Assainissement des finances publiques et transparence

Pour remettre le Gabon sur les rails d'une gestion rigoureuse et transparente, Bilie-By-Nze met l'accent sur un contrôle accru des budgets des institutions. Il prévoit notamment la suppression de certains postes de pension jugés injustifiés et l'introduction de mécanismes visant à assurer une gouvernance financière plus responsable.

Afin de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, il propose également la création d'une commission Vérité et Réconciliation. Inspirée d'expériences menées dans d'autres pays, cette initiative aurait pour mission d'examiner les injustices passées, de favoriser le dialogue national et de promouvoir la réconciliation entre les différentes composantes de la société gabonaise.

Un projet de société tourné vers l'avenir

À travers ces mesures, Alain-Claude Bilie-By-Nze ambitionne de bâtir un Gabon plus inclusif, plus dynamique et mieux gouverné. Son programme, articulé autour de la jeunesse, la protection sociale et la gouvernance, se veut une réponse aux attentes des Gabonais et un engagement en faveur d'un avenir plus prometteur pour le pays.

Alors que la campagne électorale s'ouvrira officiellement le 29 mars, le candidat de « Ensemble pour le Gabon » pourrait encore affiner et enrichir ses propositions afin de convaincre un électorat en quête de changement et de stabilité.